AI jako osobisty dietetyk. Jak jeść taniej i zdrowiej?

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi w codzienne życie. Pomaga planować dzień czy podpowiada, jakie zrobić zakupy. Teraz okazuje się, że może również wpływać na to, co trafia na nasze talerze – i to bez kosztownych diet czy kulinarnej rewolucji.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis przekonują, że czasem wystarczy podmienić jeden składnik, by posiłek stał się wyraźnie zdrowszy, a przy okazji tańszy. Wnioski opisano na łamach czasopisma "PLOS Digital Health". Zespół naukowców sprawdzał, czy AI potrafi proponować niewielkie, realistyczne zmiany w codziennym jedzeniu. Nie chodziło o restrykcyjne jadłospisy ani modne diety eliminacyjne. Wręcz przeciwnie – kluczowe miało być zachowanie przyzwyczajeń.

Zamiast rewolucji kilka prostych zamian

Od lat wiadomo, że nadmiar soli, cukru i wysoko przetworzonej żywności zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy czy otyłości. Problem zaczyna się wtedy, gdy teorię trzeba przełożyć na zakupy po pracy albo szybki obiad w środku tygodnia.

Właśnie dlatego wiele osób porzuca dietetyczne postanowienia już po kilku tygodniach. Radykalne zmiany bywają zwyczajnie trudne do utrzymania. Autorzy badania postanowili więc sprawdzić coś innego. Zamiast budować idealny jadłospis od zera, skupili się na drobnych korektach.

Trevor Chan i Ilias Tagkopoulos przeanalizowali dane dotyczące 135 tys. posiłków spożywanych przez ponad 55 tys. dorosłych uczestników projektu "What We Eat in America". Na tej podstawie system nauczył się rozpoznawać najczęściej powtarzające się schematy śniadań, obiadów i kolacji. Później AI generowała posiłki przypominające te, które ludzie rzeczywiście jedzą na co dzień. Następnie badacze sprawdzali, co stanie się po wymianie jednego, dwóch albo trzech składników.

Efekt? Zdrowsze jedzenie i niższe rachunki w sklepie

Rezultaty okazały się bardziej konkretne, niż można było przypuszczać. Według autorów badania posiłki proponowane przez sztuczną inteligencję były o 47 proc. bliższe wytycznym żywieniowym USDA (ang. United States Department of Agriculture) niż jadłospisy analizowanych uczestników.

Jeszcze ciekawiej wyglądały niewielkie podmiany produktów. Zastąpienie jednego do trzech składników poprawiało wartość odżywczą posiłków średnio o około 10 proc. Jednocześnie szacowany koszt dań spadał od 22 do nawet 34 proc. System najczęściej proponował dodanie warzyw, roślin strączkowych, które potrafią uratować serce albo zamianę mocno przetworzonych produktów na mniej słone odpowiedniki.

A to wszystko bez egzotycznych składników i bez drogich "superfoods". I być może właśnie dlatego wyniki wydają się tak interesujące.

Zdrowa dieta bez wyrzeczeń?

Badacze zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dla wielu osób zdrowa dieta oznacza konieczność rezygnacji z jedzenia, które po prostu lubią. Tymczasem system miał działać inaczej – zachowywać charakter posiłku, a jedynie delikatnie go modyfikować. Nie chodziło o całkowitą przebudowę jadłospisu, a raczej o subtelne korekty.

Część przetworzonych dodatków zastępowały warzywa lub strączki, a bardziej słone składniki – ich łagodniejsze wersje. Zdaniem autorów to właśnie takie "mikrozmiany" mają największą szansę utrzymać się na dłużej. Bo problemem często nie jest brak wiedzy o zdrowym odżywianiu, lecz trudność w konsekwentnym trzymaniu się nowych zasad. Potwierdzają to zresztą badania dotyczące nawykow żywieniowych Polaków – wiemy, co powinniśmy jeść, ale rzadko przekuwamy tę wiedzę w codzienne wybory.

Jest jednak ważne ograniczenie. Na razie badanie pozostaje eksperymentem obliczeniowym. System nie był jeszcze sprawdzany w prawdziwych kuchniach ani podczas codziennych zakupów. Naukowcy widzą jednak potencjał dla podobnych rozwiązań. Tego typu narzędzia mogłyby w przyszłości trafić do aplikacji mobilnych, które pomagają nam dbać o zdrowie (i bez wątpienia jest to przyszłość medycyny), programów zdrowia publicznego czy platform pomagających planować domowe wydatki. Nie jest też tajemnicą, że sztuczna inteligencja wykrywa depresję i coraz więcej innych dolegliwości, a zastosowanie podobnych algorytmów w żywieniu to naturalny kierunek tego samego trendu.

