Fala gorąca nad Polską. Jak bezpiecznie przetrwać upały? Fot. Unsplash.

Upał nie odpuszcza. Wysokie temperatury zwiększają ryzyko odwodnienia, wyczerpania cieplnego i udaru. Można jednak zareagować wcześniej. Woda, lekka dieta i rozsądny ruch robią tu największą różnicę.

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Latem i przy długich seriach dni powyżej 30 stopni Celsjusza – gdy polskie miasta wpadają w pułapkę pogody – ludzki organizm nie ma łatwo. Pracuje intensywniej, by utrzymać temperaturę w ryzach. A to, co robimy na co dzień, zaczyna mieć większe znaczenie, niż się wydaje.

Jak przygotować się na falę upałów?

Eksperci zwracają uwagę, że przygotowania warto rozpocząć jeszcze przed nadejściem największego skwaru. Najważniejsze jest regularne picie wody. W gorące dni najlepiej sięgać po nią systematycznie, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. To pojawia się często dopiero wtedy, gdy organizm jest już częściowo odwodniony.

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Warto też ograniczyć napoje sprzyjające utracie płynów. Dotyczy to przede wszystkim alkoholu oraz dużych ilości kofeiny. Jedna lub dwie filiżanki kawy zwykle nie stanowią problemu. Większe ilości mogą jednak sprzyjać odwodnieniu. Warto też zawczasu sprawdzić klimatyzację w domu, jeśli jest dostępna. A jeśli nie – dobrze mieć plan B. Na przykład Włosi stosują tani trik, który działa. Ale nawet b iblioteka, centrum handlowe czy inne klimatyzowane miejsce mogą okazać się realnym schronieniem w czasie największych upałów.

Lekarze ostrzegają też przed lekceważeniem sygnałów przegrzania. To nie jest tylko chwilowy dyskomfort. W skrajnych przypadkach dochodzi do udaru cieplnego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać udar cieplny, a niepokojące sygnały to m.in.:

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dezorientacja, niewyraźna mowa, utrata przytomności, drgawki, bardzo gorąca skóra, nadmierne pocenie się.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną i rozpocząć schładzanie organizmu. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby z chorobami przewlekłymi. Ryzyko wzrasta także podczas intensywnego wysiłku wykonywanego na zewnątrz.

Co jeść i pić podczas upałów?

To, co trafia na talerz, ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać – dlatego warto wiedzieć, co jeść i pić w upały. W gorące dni najlepiej wybierać lekkie i łatwostrawne produkty, które nie obciążają układu pokarmowego.

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Przed treningiem lub dłuższym wysiłkiem warto sięgać po źródła szybko dostępnej energii. Dobrym wyborem będą owoce – szczególnie arbuz, banany czy jagody. Dostarczają węglowodanów i jednocześnie pomagają uzupełniać płyny. Specjaliści polecają także smoothie owocowe, nocną owsiankę z dodatkiem owoców i orzechów czy ryżowe wafle z jajkiem na twardo. W czasie upałów organizm traci wraz z potem nie tylko wodę, ale również sód, dlatego niewielka ilość soli w posiłkach może pomóc utrzymać prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową.

Mniej korzystnym wyborem są ciężkie, tłuste dania spożywane tuż przed wysiłkiem. Mogą wywoływać uczucie ospałości i dodatkowo obciążać organizm walczący z wysoką temperaturą. Dietetycy zwracają także uwagę, na to, że podczas fali upałów warto zmienić sposób planowania posiłków. Zamiast trzech obfitych dań lepiej postawić na kilka mniejszych porcji rozłożonych równomiernie w ciągu dnia. Takie rozwiązanie pomaga uniknąć uczucia ciężkości i ułatwia organizmowi radzenie sobie z wysoką temperaturą. Dodatkowo pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom energii, co ma znaczenie zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie.

Wysoka temperatura nie kończy wyzwania wraz z ostatnią minutą treningu. Co więcej, podczas treningu tracisz nawet 2,5 litra wody, więc to właśnie po wysiłku organizm potrzebuje szczególnego wsparcia. Specjaliści zalecają połączenie węglowodanów i białka, które pomaga odbudować mięśnie oraz uzupełnić zużytą energię. W praktyce może to być koktajl proteinowy z owocami, kanapka z pełnoziarnistego pieczywa i chudym mięsem, jogurt z owocami lub porcja twarogu ze świeżymi warzywami. Liczy się nie tylko to, co zjemy, ale również kiedy to zrobimy. Z regeneracją nie warto zwlekać. Najlepiej rozpocząć ją już kilkanaście minut po zakończeniu aktywności.

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Przy treningach krótszych niż godzina zwykła woda zazwyczaj w pełni wystarcza. Inaczej jest jednak podczas długiego albo bardzo intensywnego wysiłku. Po około godzinie warto sięgnąć po napoje z elektrolitami. Pomagają one uzupełnić minerały utracone z potem i utrzymać odpowiednie nawodnienie. Naturalnym wsparciem są również produkty bogate w wodę. Arbuz, pomarańcze, ogórki czy jagody pomagają uzupełniać płyny i jednocześnie dostarczają cennych składników odżywczych. Prostym sposobem oceny nawodnienia pozostaje obserwacja koloru moczu. Jasnożółta barwa zwykle świadczy o odpowiednim nawodnieniu, natomiast ciemniejszy kolor może sygnalizować, że organizm potrzebuje więcej płynów.

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Kiedy najlepiej ćwiczyć podczas fali upałów?

Można ćwiczyć także w upalne dni, ale kluczowy jest moment. Specjaliści są zgodni – najlepiej robić to rano lub późnym wieczorem. W środku dnia warunki stają się szczególnie wymagające. Między 11:00 a 15:00 słońce operuje najmocniej, a ryzyko przegrzania organizmu wyraźnie rośnie.

Wysoka wilgotność potrafi być podstępnym przeciwnikiem. Pot nie odparowuje sprawnie, a mechanizm chłodzenia organizmu zaczyna działać z opóźnieniem. W takich warunkach każdy trening na zewnątrz wymaga korekty. Krótszy czas, niższe tempo, więcej przerw na nawodnienie – to nie dodatek, ale realna ochrona przed przegrzaniem.

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