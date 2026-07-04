Błąd, który kosztuje zdrowie. Ta jedna rzecz w walizce uratuje twoje wakacje Fot. Unsplash.

Nawet najlepiej zaplanowany wyjazd potrafi się posypać przez nagły ból, zatrucie albo drobny uraz, który w teorii "nie powinien się zdarzyć". Dlatego jeszcze przed zatrzaśnięciem walizki dobrze zatrzymać się na chwilę i dorzucić do bagażu apteczkę. To kilka minut pracy, które później potrafią oszczędzić nerwowego szukania apteki w obcym miejscu i niepotrzebnego stresu.

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Dokumenty, ładowarka i krem z filtrem zwykle lądują w torbie bez większego zastanowienia. Apteczka wypada z tej rutyny. Często przypominamy sobie o niej dopiero wtedy, gdy coś zaczyna boleć. A szkoda, bo to właśnie ten element bagażu, który bywa najbardziej "na ratunek" – niezależnie od tego, czy kierunek to morze, góry czy inny kontynent.

Nie każda podróż wymaga tego samego wyposażenia

Uniwersalna apteczka właściwie nie istnieje. Inny zestaw sprawdzi się podczas krótkiego city breaku, inny na leśnym kempingu, a jeszcze inny w czasie wyjazdu do egzotycznego kraju, gdzie dostęp do opieki medycznej jest utrudniony.

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Przed pakowaniem dobrze odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań. Jak długo potrwa wyjazd? Ile osób bierze w nim udział? Czy podróżują z nami dzieci, seniorzy albo osoby przewlekle chore? A może planujemy aktywny wypoczynek, podczas którego łatwiej o skaleczenia, skręcenia lub ukąszenia owadów? Dzięki temu do walizki trafią rzeczy, które rzeczywiście mogą się przydać, zamiast przypadkowo wybranych produktów.

Co ciekawe, podczas wakacji najczęściej problemem nie są poważne urazy. Znacznie częściej doskwierają drobne dolegliwości skutecznie odbierające przyjemność z wypoczynku.

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Do najczęstszych należą:

skaleczenia i otarcia, pęcherze po długich spacerach, ukąszenia owadów, reakcje alergiczne, oparzenia słoneczne, odwodnienie, zatrucia pokarmowe i biegunka podróżnych, bóle głowy, mięśni oraz gorączka, choroba lokomocyjna.

W wielu przypadkach szybkie zastosowanie podstawowych środków wystarcza, by opanować sytuację i uniknąć wizyty u lekarza.

Co powinno znaleźć się w wakacyjnej apteczce?

Podstawę stanowią materiały do opatrywania niewielkich ran. Do podróżnego zestawu dobrze spakować:

plastry w różnych rozmiarach, gazę, bandaże elastyczne, plaster medyczny, środek do dezynfekcji, maść antybakteryjną, rękawiczki jednorazowe.

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Przydadzą się także pęseta, niewielkie nożyczki oraz termometr.

W apteczce nie powinno zabraknąć również leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Dobrym pomysłem jest zabranie preparatów przeciwbiegunkowych, środków zobojętniających kwas żołądkowy, leków na chorobę lokomocyjną oraz preparatów przeciwhistaminowych stosowanych przy alergiach i po ukąszeniach owadów.

Latem szczególnie przydatny będzie żel z aloesem łagodzący skutki oparzeń słonecznych, krem lub maść na podrażnienia skóry oraz plastry hydrokoloidowe na pęcherze. Niejednemu turyście pozwoliły kontynuować zwiedzanie mimo bolesnych otarć. Do zestawu dobrze dołożyć także sól fizjologiczną do przemywania ran i oczu, jednorazowy chłodzący okład, maseczki oraz środek do dezynfekcji rąk.

O czym jeszcze pamiętać podczas kompletowania wakacyjnej apteczki?

Poza podstawowym wyposażeniem warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii.

O lekach na receptę łatwo zapomnieć

Leki przyjmowane na stałe wymagają zaplanowania z wyprzedzeniem. Zapas powinien pokryć cały pobyt i kilka dni więcej – na wszelki wypadek. Warto trzymać je w oryginalnych opakowaniach, bo to zwyczajnie ułatwia przejście kontroli i porządkowanie formalności. Kopia recept i lista leków też mogą się przydać, choć często o nich się zapomina.

Jeśli kierunek podróży jest bardziej egzotyczny, konsultacja z lekarzem to dobry krok. Niekiedy dochodzą szczepienia, profilaktyka przeciwmalaryczna albo inne zalecenia wynikające z lokalnych zagrożeń.

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Podróż z dziećmi wymaga większego przygotowania

Rodzinny wyjazd oznacza również bardziej przemyślaną zawartość apteczki. Wszystkie leki powinny być dopasowane do wieku najmłodszych uczestników podróży. Dotyczy to zarówno preparatów przeciwgorączkowych, jak i środków stosowanych przy biegunce czy alergii. Nie można zapominać o doustnych płynach nawadniających. Pomagają szybko uzupełnić elektrolity podczas biegunki lub wymiotów, a u dzieci odwodnienie rozwija się znacznie szybciej niż u dorosłych.

Nie zawsze warto liczyć na zakupy na miejscu

Założenie, że wszystko kupi się po przyjeździe, brzmi wygodnie. Rzeczywistość szybko to weryfikuje. Apteka może być daleko, zamknięta albo nie oferować tego, czego szukamy. Dochodzi język, inne przepisy i różnice w dostępności leków. W efekcie nawet prosty problem staje się trudny do rozwiązania. Z tego powodu lekarze i farmaceuci podkreślają jedno: podstawową apteczkę warto skompletować jeszcze przed podróżą. To drobna decyzja, która często oszczędza sporo kłopotów.

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Dobrze spakowana apteczka daje więcej niż tylko poczucie bezpieczeństwa

Podróżna apteczka nie musi zajmować dużo miejsca. W większości przypadków wystarczy niewielki, szczelny organizer z wyposażeniem dopasowanym do planowanego wyjazdu i potrzeb wszystkich uczestników podróży.