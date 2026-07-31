Wspiera regenerację wątroby. To dobry powód, by pić ją codziennie Fot. Unsplash.

Dla wielu osób dzień zaczyna się od kawy. Jednak jedna filiżanka może robić dla organizmu więcej niż tylko dodawać energii o poranku. Badania łączą jej regularne picie z mniejszym ryzykiem uszkodzeń wątroby.

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To temat, którym naukowcy zajmują się od lat. Najnowsze analizy pokazują, że wpływ kawy na wątrobę zależy nie tylko od częstotliwości jej picia, ale także od sposobu przygotowania.

Kawa może chronić wątrobę przed zwłóknieniem

Wątroba odpowiada za oczyszczanie organizmu z toksyn, magazynowanie energii i przetwarzanie składników odżywczych. Bierze też udział w setkach reakcji metabolicznych. Gdy dochodzi do jej uszkodzenia, skutki odczuwa cały organizm. Dlatego naukowcy sprawdzają, które codzienne nawyki mogą wspierać jej pracę.

Dietetycy cytowani przez amerykański serwis EatingWell wskazują, że jednym z najlepszych napojów wspierających pracę wątroby jest właśnie kawa. Regularne sięganie po kawę może zmniejszać ryzyko stłuszczenia wątroby, zwłóknienia, a także rozwoju raka tego narządu. Do zwłóknienia dochodzi, gdy organizm zaczyna zastępować uszkodzoną tkankę wątroby włóknami przypominającymi blizny. W zaawansowanym stadium może to skończyć się marskością. Wcześnie wykryte zmiany nie zawsze są jednak nieodwracalne, dlatego tak duże znaczenie mają codzienne nawyki i profilaktyka.

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Zdaniem dietetyczki Jill McNutt jednym z elementów odpowiedzialnych za ochronne działanie kawy jest kofeina. Substancja ta może ograniczać stan zapalny i spowalniać proces bliznowacenia wątroby. Kolejnych argumentów dostarczyła analiza 11 badań. Wynika z niej, że miłośnicy kawy byli o 35 proc. rzadziej narażeni na rozwój istotnego zwłóknienia wątroby. Naukowcy zauważyli, że największą ochronę obserwowano u osób pijących dwie-trzy filiżanki kawy dziennie.

Nie każda kawa działa tak samo

Nie każda kawa będzie jednak działać tak samo. Duże znaczenie mają dodatki — cukier, syropy smakowe czy sztuczne słodziki mogą zmieniać jej wpływ na organizm. Najlepiej sprawdza się klasyczna czarna kawa. Z badań wynika, że najwięcej korzyści mogą mieć osoby pijące czarną, niesłodzoną kawę. Dodatek cukru lub słodzików może zmniejszać jej pozytywny wpływ na wątrobę. Najsilniejszą zależność zauważono u osób, które sięgały po kawę kilka razy dziennie.

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Kawa może wspierać wątrobę, ale nie zastąpi podstawowych zasad dbania o zdrowie. W profilaktyce chorób tego narządu nadal najważniejsze są odpowiednia dieta, ograniczenie alkoholu, prawidłowa masa ciała i regularny ruch.