Suplementy kuszą obietnicami. Czy naprawdę jest sens je przyjmować? Fot. Unsplash.

Kolorowe kapsułki, witaminy w formie żelków i rabaty promowane przez influencerów sprawiły, że suplementy diety na dobre wpisały się w świat współczesnego wellness. Jest jednak druga strona medalu. Marketing bardzo często wyprzedza naukowe dowody, a wiele osób sięga po preparaty, których wcale nie potrzebuje.

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Dziś trudno przewinąć media społecznościowe i nie natrafić na film z poranną rutyną, w której główną rolę odgrywa garść kapsułek. Suplementy przestały kojarzyć się wyłącznie z leczeniem niedoborów czy zaleceniami lekarza. Coraz częściej przedstawia się je jako niezbędny element zdrowego stylu życia.

Suplementy miały uzupełniać dietę. Dziś stały się częścią stylu życia

Jeszcze kilkanaście lat temu suplementacja kojarzyła się głównie z witaminą D zimą, preparatami żelaza albo kwasem foliowym dla kobiet planujących ciążę. Dziś rynek wygląda zupełnie inaczej. Na sklepowych półkach czekają multiwitaminy, probiotyki, kolagen, adaptogeny, aminokwasy czy witaminy zamknięte w kolorowych żelkach. Coraz częściej pojawiają się nawet dożylne kroplówki witaminowe.

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Z założenia suplement diety ma jedynie uzupełniać codzienny jadłospis o składniki, których może brakować w diecie. Nie zastępuje jednak dobrze zbilansowanych posiłków ani zdrowych nawyków.

Nie oznacza to oczywiście, że suplementy są niepotrzebne. W wielu przypadkach stanowią element zaleceń medycznych – na przykład przy potwierdzonych niedoborach, podczas planowania ciąży czy u osób suplementujących witaminę B12 na diecie roślinnej. Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy decyzję o zakupie podejmujemy dlatego, że dany preparat stał się internetowym hitem.

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Ogromny wpływ na modę na suplementy miały media społecznościowe. Kilka minut na Instagramie lub TikToku wystarczy, by zobaczyć organizery wypełnione tabletkami, proteinowe koktajle i zestawy reklamowane jako sposób na więcej energii, lepszy sen czy silniejszą odporność. Do tego dochodzą kody rabatowe i prowizje od sprzedaży. Dla wielu influencerów suplementy stały się po prostu kolejnym produktem przynoszącym zyski.

Taki model promocji działa wyjątkowo skutecznie. Codziennie widzimy te same kadry: poranna kawa, kilka kapsułek i zapewnienie, że właśnie tak wygląda dbanie o zdrowie. Po pewnym czasie można odnieść wrażenie, że suplementacja to już norma. W praktyce wiele zdrowych osób nie ma żadnych wskazań do przyjmowania kolejnych preparatów. Podobną drogę przeszły witaminowe kroplówki. Reklamowane są jako sposób na szybką regenerację po imprezie, treningu czy podróży. Koszt jednej wizyty pokazuje jednak, że to usługa z segmentu premium, a nie element codziennej profilaktyki.

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Czy suplementy naprawdę działają?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, kto po nie sięga i z jakiego powodu. Jeśli organizm rzeczywiście zmaga się z niedoborem konkretnego składnika, właściwie dobrana suplementacja może przynieść wyraźne korzyści. Problem zaczyna się wtedy, gdy preparaty stosowane są profilaktycznie, bez badań i bez konsultacji ze specjalistą.

Eksperci od lat przypominają, że reklamowe hasła często brzmią bardziej przekonująco, niż wynika to z badań naukowych. Sformułowania takie jak "wspiera odporność", "dodaje energii" czy "pomaga zachować dobre samopoczucie" są bardzo ogólne. Nie oznaczają, że każdy odczuje realne efekty po zastosowaniu konkretnego produktu.

Autor bestsellerowej książki "Spoon-Fed", Tim Spector, zwraca uwagę, że światowy rynek suplementów urósł do ogromnych rozmiarów. Według niego to biznes wart setki miliardów dolarów rocznie. Nic dziwnego, że na rynku nieustannie pojawiają się nowe marki i coraz bardziej wyszukane preparaty. Warto pamiętać również o tym, że suplementy nie podlegają takiej samej ocenie jak leki. Nie oznacza to automatycznie, że są nieskuteczne lub niebezpieczne. Oznacza jednak, że wymagania dotyczące dowodów naukowych są w ich przypadku inne.

Paradoksalnie to osoby najbardziej zainteresowane zdrowym stylem życia bywają najbardziej podatne na nadmierną suplementację. Jeśli dieta dostarcza odpowiedniej ilości witamin i minerałów, kolejne preparaty mogą nie przynieść żadnych dodatkowych korzyści. W niektórych przypadkach prowadzą nawet do nadmiernego spożycia wybranych składników, a to również może negatywnie wpływać na organizm.

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Znaczenie ma także skład samych suplementów. Kolorowe opakowanie i obietnica szybkiego efektu nie mówią wszystkiego o suplemencie. W środku oprócz witamin czy minerałów mogą znajdować się także substancje technologiczne, takie jak wypełniacze i konserwanty. Przed zakupem warto więc zajrzeć do składu. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby stosujące leki, bo część suplementów może wchodzić z nimi w niepożądane interakcje.

Zdrowia nie da się zamknąć w kapsułce

Rynek suplementów wyrósł na obietnicy, że zdrowie można poprawić jednym prostym gestem. Rzeczywistość jest mniej spektakularna. Organizm najbardziej korzysta z regularnego snu, aktywności i codziennych wyborów żywieniowych, a nie z kolejnej kapsułki dołączonej do porannej rutyny.

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Suplement może być wsparciem, ale nie zastąpi codziennych nawyków. Dlatego zanim skorzystamy z kolejnego kodu rabatowego polecanego przez influencera, warto zadać sobie jedno pytanie: czy naprawdę potrzebujemy suplementacji, czy po prostu daliśmy się przekonać skutecznej reklamie?

Jeśli pojawiają się wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem pozostaje konsultacja z lekarzem lub dietetykiem oraz wykonanie badań potwierdzających ewentualne niedobory. Dopiero wtedy suplementacja może stać się świadomym wsparciem zdrowia, a nie kolejnym internetowym trendem.