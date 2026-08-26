Język odporny na starzenie. Mózg zachowuje tę zdolność zaskakująco długo Fot. Unsplash.

Starzenie się nie omija mózgu. Z czasem trudniej może być nam utrzymać uwagę, zapamiętać informacje czy sprawnie rozwiązywać nowe problemy. Jest jednak zdolność, która potrafi opierać się tym zmianom znacznie dłużej. To język.

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Co może chronić mózg przed spadkiem sprawności wraz z wiekiem? Tego właśnie szukali naukowcy z MIT i Uniwersytetu Bostońskiego. Ich odkrycie jest zaskakujące – starsze osoby przetwarzają język w sposób bardzo podobny do młodszych.

Nie wszystkie zdolności starzeją się tak samo

Starzenie się mózgu wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu wielu jego obszarów. Dotyczą one także tzw. sieci wielokrotnego zapotrzebowania. To właśnie ona pomaga nam skupić uwagę, korzystać z pamięci roboczej, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.

Mózgi młodszych i starszych uczestników nie pracowały w taki sam sposób. Naukowcy porównali osoby w wieku 17–39 oraz 41–80 lat i sprawdzili ich aktywność podczas zadań związanych z pamięcią przestrzenną. U starszej grupy badana sieć była mniej aktywna, a jej działanie – słabiej zsynchronizowane. Z językiem było zupełnie inaczej…

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Starszy mózg nadal dobrze rozumie język

Uczestnicy badania słuchali opowiadań, a następnie czytali zdania. W tym czasie naukowcy obserwowali, jak pracuje sieć językowa w ich mózgach. To właśnie ona odpowiada za rozumienie mowy i przetwarzanie tekstu.

Sam wiek nie przesądzał o tym, jak mózg radził sobie z językiem. U młodszych i starszych osób aktywowały się podobne obszary, a intensywność pracy mózgu była zbliżona. Dotyczyło to również sytuacji, które wymagały większego wysiłku. Gdy uczestnicy trafiali na nieznane słowo albo nietypową konstrukcję gramatyczną, ich mózgi reagowały w podobny sposób.

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– Nie ma fundamentalnych różnic w sposobie, w jaki młodsi i starsi ludzie przetwarzają język – w wywiadzie dla Medical Xpress wyjaśnia Evelina Fedorenko z MIT, współautorka badania opublikowanego w "Nature Communications".

Co ważne, u starszych uczestników nie zaobserwowano także pogorszenia synchronizacji sieci językowej. Nie stała się ona również bardziej "wymieszana" z innymi sieciami mózgowymi.

Słownik rośnie przez całe życie

Ten wynik pasuje do tego, co wiadomo o zmianach zachodzących w mózgu wraz z wiekiem. Umiejętności językowe zwykle nie tracą na sile tak szybko jak niektóre inne funkcje poznawcze. W części przypadków z wiekiem mogą nawet ulegać poprawie.

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Nie bez znaczenia może być to, czego doświadczamy przez całe życie. Zasób słownictwa nie jest przecież czymś, co raz zdobywamy, a później już tylko tracimy. Kolejne lektury, rozmowy i nowe doświadczenia dostarczają nam następnych słów i pojęć. Podobny mechanizm widać już na starcie – badacze od lat sprawdzają, jak czytanie wpływa na mózg dziecka. Dlatego z wiekiem możemy mieć ich w pamięci coraz więcej.

W mózgu nie wszystkie obszary starzeją się w ten sam sposób. Sieć językowa przez lata rozwija się, gromadząc i wykorzystując zdobytą wiedzę. Inaczej działa sieć wielokrotnego zapotrzebowania. Jest bardziej uniwersalna i pomaga radzić sobie z nowymi zadaniami. To właśnie jej elastyczność może jednak sprawiać, że silniej odczuwa skutki starzenia.