Czarna czy z mlekiem? Odpowiedź naukowców cię zaskoczy Fot. Unsplash.

Mleko w kawie to dla wielu osób codzienny rytuał. Mało kto zastanawia się jednak nad tym, czy może ono zmieniać działanie substancji znajdujących się w napoju. Tę kwestię postanowili sprawdzić naukowcy z Danii. Ich obserwacje są naprawdę ciekawe.

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Nie chodzi wyłącznie o smak. Kawa i mleko tworzą w organizmie znacznie ciekawszą kombinację, niż mogłoby się wydawać. Zespół z Uniwersytetu w Kopenhadze skupił się na polifenolach obecnych m.in. w kawie. To związki znane ze swoich właściwości antyoksydacyjnych. Tym razem naukowcy sprawdzali, jak zachowują się po połączeniu z białkami.

Kawa z mlekiem działa inaczej niż czarna

W badaniu naukowcy wywołali stan zapalny w komórkach odpornościowych. Następnie sprawdzili, jak zareagują na same polifenole i na ich połączenie z aminokwasami, czyli składnikami białek. W drugim przypadku reakcja komórek była wyraźnie silniejsza. Stan zapalny ograniczały one niemal dwa razy skuteczniej. To nie pierwszy raz, gdy bioaktywne związki z ziaren zaskakują badaczy – niedawno Polacy odkryli nowy sekret kawy, przyglądając się kofeinie w zupełnie innym kontekście.

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Wyników tego eksperymentu nie można jeszcze przekładać wprost na człowieka. Badacze pracowali bowiem na komórkach w warunkach laboratoryjnych. Dopiero kolejne badania pokażą, czy połączenie kawy i mleka rzeczywiście może mieć podobne działanie w organizmie.

Mechanizm jest dość prosty. Polifenole mogą łączyć się z białkami mleka. Takie interakcje rzeczywiście zaobserwowano również w przypadku kawy z mlekiem. Niektóre związki z kawy mogą być gorzej przyswajane, gdy dodamy do niej mleko. Dotyczy to m.in. kwasów chlorogenowych. W badaniu z udziałem ludzi połączenie kawy z mlekiem wiązało się z mniejszą ilością tych związków i ich metabolitów wykrywanych w moczu. Naukowcy podejrzewali, że mleko mogło ograniczać ich biodostępność.

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Nie wszystkie eksperymenty prowadzą jednak do takiego samego wniosku. Badania laboratoryjne sugerowały również, że określone rodzaje mleka mogą zwiększać dostępność kwasów chlorogenowych podczas trawienia. Na wynik wpływały m.in. rodzaj i ilość mleka. Dlatego nie ma podstaw, by traktować mleko jako dodatek, który po prostu "odbiera" kawie jej właściwości. Interakcje między składnikami są bardziej złożone.

Czy warto więc pić kawę z mlekiem?

Samo mleko wnosi do kawy również własne składniki odżywcze, przede wszystkim białko i wapń. Warto przy tym pamiętać, że sama kawa zaburza wchłanianie witaminy D, żelaza oraz wapnia. Jednocześnie zwiększa kaloryczność napoju, szczególnie jeśli dodajemy go sporo albo wybieramy tłuste mleko.

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Najciekawsze jest jednak coś innego. Badanie z Kopenhagi pokazuje, że połączenie polifenoli i białek może mieć potencjalnie korzystne właściwości przeciwzapalne. Na razie jest to jednak obiecująca obserwacja z badań laboratoryjnych, a nie powód, by uznawać latte za napój leczniczy.