Dietetycy ustalili orientacyjną ilość kromek chleba dziennie, która dla części osób może być odpowiednia Fot. Unsplash

Kanapki na śniadanie, pieczywo do zupy, a wieczorem kromka z twarożkiem. Chleb potrafi pojawić się w menu kilka razy dziennie. Czy to powód do niepokoju? Niekoniecznie. O wpływie pieczywa na zdrowie decydują przede wszystkim jego rodzaj, wielkość porcji i pozostałe elementy diety.

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Chleb pojawia się w kilku posiłkach w ciągu dnia. Zamiast całkowicie z niego rezygnować, warto jednak przyjrzeć się jego jakości i uwzględnić w bilansie także inne produkty zbożowe. Według ekspertów dzienna dieta powinna zawierać około pięciu kromek chleba pełnoziarnistego. Nie ma jednak uniwersalnej liczby odpowiedniej dla każdego. Liczy się wiek, masa ciała, aktywność i stan zdrowia, ale też pozostałe produkty w jadłospisie.

Pięć kromek chleba dziennie? Liczy się całe menu

Owsianka, makaron czy kasza oraz pieczywo dostarczają węglowodanów, więc pięć kromek może być sporą częścią dziennej porcji produktów zbożowych. U osób regularnie intensywnie trenujących zapotrzebowanie na ten składnik jest zwykle większe.

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O tym, czy dieta jest zdrowa, nie decyduje sama liczba kromek. Ważne, by obok chleba na talerzu pojawiały się różnorodne produkty dostarczające błonnika, białka, witamin i składników mineralnych.

Pieczywo pełnoziarniste dostarcza więcej błonnika niż to przygotowane z wysoko oczyszczonej mąki. Zawiera również witaminy i składniki mineralne obecne w różnych częściach ziarna. To właśnie dlatego warto uwzględniać je w codziennym jadłospisie. Błonnik reguluje pracę jelit, ułatwia wypróżnianie, zapobiega zaparciom i pomaga dłużej zachować sytość. Produkty pełnoziarniste dostarczają również energii. Ich regularne jedzenie wiąże się z mniejszym ryzykiem niektórych chorób przewlekłych.

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A co z białym pieczywem? Ono również może znaleźć się w zdrowej diecie. Zwykle zawiera jednak mniej błonnika, dlatego nie zawsze syci tak długo jak chleb pełnoziarnisty. Nie ma potrzeby całkowicie z niego rezygnować, jeśli pozostałe elementy jadłospisu są odpowiednio dobrane. Pułapką bywa kolor bochenka. Brązowy odcień nie gwarantuje, że chleb powstał z mąki pełnoziarnistej. Barwę można uzyskać również dzięki dodatkom. Dlatego, zastanawiając się, jak wybrać najlepszy chleb, przed zakupem warto zajrzeć na etykietę i sprawdzić, jaka mąka znajduje się na początku wykazu składników. Dobrze zwrócić uwagę także na zawartość soli i cukru.

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Z czym jeść chleb, żeby dieta była zdrowa?

Znaczenie ma nie tylko rodzaj pieczywa, ale też dodatki. Jajko, twaróg lub hummus w połączeniu z warzywami urozmaicą kanapkę i zwiększą jej wartość odżywczą. To dobra baza, gdy chcemy np. skomponować zdrowy lunchbox dla dziecka i dorosłego. Gorzej, gdy dominują w kanapce przetworzone wędliny, słone dodatki i tłuste sosy.

Osoby z celiakią muszą wykluczyć gluten, a przy innych schorzeniach, np. zespole jelita nadwrażliwego, jadłospis może wymagać zmian. Jeśli chleb regularnie wywołuje dolegliwości trawienne, warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, zamiast samodzielnie eliminować kolejne produkty.