Badacze skupiają się na medycynie kulinarnej, która czyli dziedzinie stylu życia, która łączy wiedzę medyczną, dietetykę oraz psychologię z praktyczną sztuką gotowania Fot. Unsplash

Zalecenie, by jeść zdrowiej, łatwo usłyszeć w gabinecie lekarskim. Gorzej z jego realizacją. Co przygotować na obiad? Jak ograniczyć sól, nie tracąc smaku potraw? Czy wartościowe posiłki muszą być drogie? Na te pytania odpowiada medycyna kulinarna. Łączy wiedzę o żywieniu z nauką gotowania, pomagając przełożyć zalecenia zdrowotne na codzienne wybory.

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Zalecenie, by jeść zdrowiej, brzmi prosto. W praktyce pojawiają się jednak pytania: co przygotować na obiad, jak ograniczyć sól, czym zastąpić słodkie przekąski i czy wartościowy posiłek musi być drogi? Właśnie na takie problemy odpowiada medycyna kulinarna. Zamiast poprzestawać na teorii, pokazuje, jak wykorzystać ją we własnej kuchni.

Czym jest medycyna kulinarna? Wiedza spotyka się z praktyką

Zdrowa dieta to nie tylko lista produktów, które warto jeść. Liczy się również umiejętność przygotowania z nich codziennych posiłków. Tę zależność wykorzystuje medycyna kulinarna (culinary medicine), łącząca wiedzę o żywieniu z nauką gotowania i opieką zdrowotną. W jej programach współpracują m.in. lekarze, dietetycy i specjaliści sztuki kulinarnej.

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Nie chodzi wyłącznie o poznawanie wartości odżywczych produktów. Równie ważne są umiejętność przygotowywania posiłków, planowanie zakupów i dobieranie składników do własnych potrzeb. Samo zalecenie, by jeść więcej warzyw lub ograniczyć cukier, nie zawsze wystarcza. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak zrobić to na co dzień.

W kuchniach edukacyjnych teoria ustępuje miejsca praktyce. Uczestnicy przygotowują zdrowe posiłki, uczą się zastępować składniki ich korzystniejszymi odpowiednikami i dobierać przepisy do codziennych potrzeb. Ważne są również cena produktów, smak oraz kulinarne przyzwyczajenia.

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Jak gotowanie może wspierać zdrowie? Nie chodzi tylko o kalorie

Odpowiednia dieta pomaga zapobiegać wielu chorobom przewlekłym, w tym cukrzycy typu 2, otyłości i schorzeniom układu krążenia. Medycyna kulinarna ma ułatwiać wprowadzanie zmian w jadłospisie. Chodzi m.in. o częstsze jedzenie warzyw i owoców oraz ograniczenie produktów wysoko przetworzonych. Uczestnicy programów edukacji kulinarnej często lepiej oceniają jakość swojej diety i pewniej czują się w kuchni. Nie dowodzi to jednak, że takie zajęcia poprawiają stan zdrowia.

Pokazuje to pilotażowy program dla osób z cukrzycą typu 2. Połączono w nim wirtualne lekcje gotowania z pomocą w dostępie do żywności. W grupie korzystającej z obu form wsparcia średni poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c), czyli wskaźnika wykorzystywanego do oceny kontroli glikemii, spadł o 0,96 punktu procentowego. Różnica między grupami nie była jednak istotna statystycznie. Nie stwierdzono też istotnych zmian ciśnienia tętniczego ani wskaźnika BMI. Badani deklarowali poprawę nawyków żywieniowych i większą swobodę w kuchni. To jednak za mało, by ocenić, czy program przynosi długotrwałe korzyści zdrowotne. Konieczne są badania obejmujące większą liczbę uczestników.

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Medycyna kulinarna w gabinecie i w domu. Co może się zmienić?

W leczeniu wielu chorób przewlekłych znaczenie ma nie tylko dobór produktów, lecz także umiejętność przyrządzania z nich zdrowych posiłków. Medycyna kulinarna uczy, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Jej elementy trafiają również do edukacji przyszłych lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

Takie programy nie są dostępne dla wszystkich. Ich organizacja wymaga pieniędzy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry. Pacjentom może też brakować czasu na gotowanie, środków na świeże produkty czy nawet odpowiedniej kuchni. W takich warunkach trudno zastosować się do zaleceń.