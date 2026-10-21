Gastroenterolog dr Saurabh Sethi wyjaśnia, które produkty wybierać, a których unikać w przypadku stłuszczenia wątroby Fot. Unsplash

Stłuszczenie wątroby potrafi rozwijać się po cichu, nie dając wyraźnych sygnałów ostrzegawczych. Nieleczone może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Dlatego warto przyjrzeć się codziennym nawykom żywieniowym. Gastroenterolog dr Saurabh Sethi wyjaśnia, które produkty wybierać, a których unikać.

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Wątroba odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu składników odżywczych i regulowaniu metabolizmu. Gdy w jej komórkach zaczyna gromadzić się nadmiar tłuszczu, znaczenie ma nie tylko to, co trafia na talerz, ale również ogólny sposób odżywiania, masa ciała i codzienna aktywność.

Stłuszczenie wątroby. Te produkty warto włączyć do jadłospisu

Stłuszczenie wątroby polega na odkładaniu się tłuszczu w hepatocytach. Często wiąże się z otyłością, insulinoopornością i cukrzycą typu 2, ale znaczenie ma również dieta. Chorobę może wywołać także alkohol. Wiele osób nie wie, że ma stłuszczoną wątrobę, bo choroba często przebiega bez wyraźnych objawów. Niekiedy pojawia się zmęczenie, osłabienie lub dyskomfort pod prawymi żebrami. To za mało, by rozpoznać problem bez badań. Zmiany często wychodzą na jaw dopiero przy diagnostyce prowadzonej z innego powodu.

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Przy stłuszczeniu wątroby znaczenie ma również to, co trafia na talerz. Gastroenterolog dr Saurabh Sethi zwraca uwagę na awokado, orzechy włoskie, oliwę z oliwek, borówki, zieloną herbatę oraz płatki owsiane. Awokado dostarcza kwasów jednonienasyconych, które mogą korzystnie oddziaływać na poziom lipidów we krwi. W orzechach włoskich znajdziemy natomiast kwas alfa-linolenowy z rodziny omega-3, a także błonnik i polifenole. Oba produkty warto włączyć do diety, pamiętając o porcjach i ich kaloryczności.

Oliwa z oliwek to dobry zamiennik masła i innych tłuszczów nasyconych. Dostarcza kwasu oleinowego oraz przeciwutleniaczy. Badania nad dietą śródziemnomorską wskazują, że taki sposób odżywiania może poprawiać zdrowie metaboliczne, co sprzyja również prawidłowej pracy wątroby. Borówki z kolei dostarczają antocyjanów, a zielona herbata – katechin. Oba produkty zawierają przeciwutleniacze, ale nie ma podstaw, by traktować je jako sposób na regenerację uszkodzonej wątroby. Mogą urozmaicić zdrową dietę, lecz nie zastąpią leczenia ani zmiany szkodliwych nawyków.

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Warto pamiętać także o płatkach owsianych. Zawierają beta-glukany, czyli rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który pomaga regulować stężenie cholesterolu i wpływa na odpowiedź glikemiczną po posiłku. Zwykła owsianka bez dużej ilości cukru może być więc praktycznym elementem jadłospisu wspierającego zdrowie metaboliczne.

Co jeszcze jeść, żeby zadbać o wątrobę?

W diecie korzystnej dla wątroby nie chodzi o znalezienie jednego cudownego produktu. Znacznie większe znaczenie ma cały jadłospis i to, czym zastępujemy żywność, która sprzyja zaburzeniom metabolicznym.

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Dobrym punktem wyjścia jest dieta śródziemnomorska. Opiera się na warzywach, owocach, pełnoziarnistych produktach zbożowych, roślinach strączkowych, orzechach i oliwie z oliwek. Uwzględnia również ryby, w tym tłuste ryby morskie dostarczające kwasów omega-3. Taki model żywienia może pomagać w kontroli masy ciała, stężenia glukozy i lipidów we krwi.

Warto regularnie sięgać po brokuły, kalafior, brukselkę i inne warzywa kapustne. Dostarczają błonnika, witamin i związków bioaktywnych, a przy tym pomagają zwiększyć objętość posiłków bez nadmiernego podnoszenia ich kaloryczności. Nie trzeba jeść ich w ogromnych ilościach ani przygotowywać według specjalnych receptur. Liczy się regularna obecność warzyw w codziennym menu. Niektóre badania wiążą także picie niesłodzonej kawy z korzystnymi wskaźnikami zdrowia wątroby. Zależność ta nie oznacza, że kawa leczy stłuszczenie, a jej ilość należy dopasować do indywidualnej tolerancji i ewentualnych przeciwwskazań.

A co z regularnością posiłków? Stały rytm jedzenia może ułatwiać kontrolowanie apetytu i planowanie diety, zwłaszcza jeśli dzięki temu rzadziej sięgamy po przypadkowe przekąski. Nie ma jednak jednej liczby posiłków ani uniwersalnego harmonogramu, który sam w sobie usuwałby tłuszcz z wątroby. Najważniejsze są całkowita ilość energii, jakość produktów i możliwość utrzymania zdrowych nawyków na dłuższą metę.

U osób z nadwagą lub otyłością schudnięcie może poprawić stan wątroby. Stopniowa redukcja masy ciała zmniejsza ilość zgromadzonego w niej tłuszczu, a niekiedy łagodzi też stan zapalny i ogranicza włóknienie. Ważne jednak, by nie próbować osiągnąć tego za wszelką cenę. Gwałtowne odchudzanie i restrykcyjne diety nie są wskazane.

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Stłuszczona wątroba. Tych produktów lepiej unikać

Samo dodanie do jadłospisu orzechów, owoców czy płatków owsianych nie wystarczy, jeśli na co dzień dominują produkty sprzyjające nadwyżce kalorii i zaburzeniom metabolicznym. Dlatego równie istotne jest ograniczenie tego, co może pogarszać stan zdrowia.

Słodzone napoje, słodycze i gotowe desery to produkty, na które warto szczególnie uważać. Zawierają dużo cukrów prostych, a często także sporo kalorii, ale nie sycą na długo. Ich nadmiar w diecie może sprzyjać odkładaniu tłuszczu w wątrobie. Duże znaczenie ma tu fruktoza, obecna m.in. w cukrze stołowym i syropach dodawanych do napojów oraz żywności przetworzonej.

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Warto też ograniczyć wysoko przetworzone produkty, które często zawierają dużo soli, cukru i niekorzystnych tłuszczów. Nie oznacza to, że każdy gotowy produkt jest szkodliwy. Dobrze jednak, by podstawą diety były możliwie mało przetworzone składniki, a gotowe przekąski nie zastępowały regularnych, pełnowartościowych posiłków.

Alkohol to osobna kwestia. Przy stłuszczeniu wątroby jego spożywanie warto omówić z lekarzem. Jeśli podejrzewa się uszkodzenie narządu związane z alkoholem, konieczna może być całkowita abstynencja. Znaczenie mają ilość wypijanego alkoholu, częstotliwość picia i stopień zaawansowania choroby.

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Stłuszczenie wątroby może rozwijać się bez wyraźnych objawów. Dlatego osoby z otyłością brzuszną, cukrzycą typu 2 lub zaburzeniami lipidowymi nie powinny czekać na pojawienie się dolegliwości. Rozpoznanie stawia lekarz, który dobiera dalsze postępowanie do przyczyny i stopnia zaawansowania zmian.