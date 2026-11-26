Badania pokazują, że śpiący wyjątkowo długo chorzy na serce częściej umierali przedwcześnie Fot. Unsplash

Sen jest niezbędny dla zdrowia, jednak zbyt długa potrzeba odpoczynku może być sygnałem, że z organizmem dzieje się coś niepokojącego. Naukowcy zauważyli, że pacjenci kardiologiczni śpiący wyjątkowo długo częściej umierali przedwcześnie. Co może stać za tą zależnością?

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Sen wspiera regenerację organizmu, pracę mózgu i odporność. Nie oznacza to jednak, że im dłużej śpimy, tym lepiej. Zbyt długi sen przyczyną przewlekłych chorób? To pytanie naukowcy zadają sobie nie od dziś. U pacjentów z chorobami serca długi sen wiązał się z gorszym rokowaniem. Nie wiadomo jednak, czy sam w sobie zwiększał ryzyko śmierci.

Jak sprawdzono długość snu pacjentów z chorobami serca?

Badacze z Georgia Southern University przeanalizowali dane z amerykańskiego badania National Health Interview Survey z 2004 r. Wzięło w nim udział blisko 95 tys. osób. Do analizy wybrano 3287 dorosłych, u których wcześniej rozpoznano chorobę serca.

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Podstawą analizy były deklaracje samych pacjentów. Każdy określał, ile przeciętnie śpi w ciągu doby. Badacze nie analizowali tych odpowiedzi indywidualnie. Połączyli je w trzy grupy: do sześciu godzin, od siedmiu do ośmiu oraz co najmniej dziewięć. Później porównali te informacje z danymi z krajowych rejestrów zgonów, obejmującymi okres do końca 2019 r. Sprawdzili, ilu uczestników zmarło, ale też co było przyczyną ich śmierci. W analizie uwzględnili wiek, palenie papierosów, alkohol i inne choroby.

Długi sen wiązał się z większym ryzykiem zgonu

Dane dotyczące przeżywalności uczestników przyniosły ciekawy obraz. Choć w ciągu około 15 lat zmarła niemal połowa badanych, ryzyko nie rozkładało się równomiernie między poszczególne grupy. Największe było wśród osób śpiących minimum dziewięć godzin. W tej grupie ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny było o 51 proc. większe niż u osób śpiących siedem–osiem godzin. Dla zgonów kardiologicznych różnica wynosiła 53 proc.

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Około 17 proc. zgonów miało podłoże kardiologiczne. 33 proc. wynikało z innych przyczyn. Co ciekawe, nie wykazano istotnego statystycznie wzrostu ryzyka wśród osób śpiących sześć godzin lub krócej, choć wcześniejsze analizy sugerowały, że bezsenność zagraża życiu, zwłaszcza gdy towarzyszy jej krótki sen. Najniższe przewidywane ryzyko odnotowano przy śnie trwającym około sześciu–siedmiu godzin.

Długi sen może być objawem, a nie przyczyną

Skąd taki związek między długim snem a większym ryzykiem zgonu? Przyczyną mogą być choroby współistniejące, zaburzenia snu albo ogólne osłabienie organizmu. Długi sen może zatem wskazywać na gorszy stan zdrowia. Nie musi bezpośrednio odpowiadać za większe ryzyko śmierci. Badanie nie pozwala jednak rozstrzygnąć tej kwestii. Uczestnicy sami podawali, ile śpią, a pytano ich o to tylko raz – na początku obserwacji. Naukowcy nie wiedzieli więc, czy później zmienili swoje przyzwyczajenia ani czy czas ich snu stopniowo się wydłużał. Nie prowadzono też obiektywnych pomiarów.

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