Lady Gaga choruje na fibromialgię. Ból, zmęczenie i inne objawy są bardzo uporczywe. Ta choroba może przydarzyć się każdemu. Fot. Face to Face/REPORTER/East News

Lady Gaga, Morgan Freeman i Susan Flannery, gwiazda "Mody na sukces". Co łączy tę trójkę? Wszyscy chorują na fibromialgię, przewlekłą chorobę, przy której pacjent, który mówi: "jestem zmęczony, wszystko mnie boli" nie zostanie uznany za hipochondryka. Masz bóle, wieczne zmęczenie i nadwrażliwość na dotyk? W Światowym Dniu Wiedzy o Fibromialgii przypominamy, czym ona jest i ja ją zdiagnozować.

Fibromialgia to przewlekła choroba charakteryzująca się rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym, któremu często towarzyszą zmęczenie, zaburzenia snu, problemy z pamięcią i koncentracją oraz zmiany nastroju. Choć nie jest chorobą zapalną ani zwyrodnieniową, potrafi znacząco obniżyć jakość życia dotkniętych nią osób.

Fibromialgia daje przewlekły ból, a ten prowadzi do depresji

Trudna, bo bardzo bolesna, ale przede wszystkim ciężka do zdiagnozowania. Nie jest to pojedyncza, charakterystyczna choroba, a zespół objawów. Za jej przyczynę uważa się sposób, w jaki mózg i nerwy przetwarzają sygnały bólowe.

Osoby z fibromialgią mogą odczuwać ból silniej niż osoby zdrowe, nawet przy bodźcach, które dla innego człowieka nie byłyby odczuwalne jako bolesne.

Pierwsze jej objawy mogą pojawiać się stopniowo lub nagle, często po stresującym wydarzeniu, mającym związek albo z ciałem, albo z emocjami. Wtedy choroba objawia się najczęściej:

rozległym bólem mięśni i stawów, opisywanym jako tępy, palący lub pulsujący, trwającym co najmniej trzy miesiące i występującym po obu stronach ciała, nadwrażliwością na dotyk, np. lekki dotyk ubrania, występowaniem tzw. punktów tkliwych, określonych miejsc na ciele, które są bolesne przy ucisku.

Kolejne, dołączające się objawy to m.in. przewlekłe uczucie zmęczenia, wyczerpania, zaburzenia snu, trudności z koncentracją, zapamiętywaniem i jasnym myśleniem, także bóle głowy i migreny. Symptomy te, gdy występuje ich wiele w jednym czasie, mogą ponadto doprowadzić do wystąpienia lęku czy depresji.

Fibromialgia wpływa na życie codzienne chorego

Nie istnieją żadne specyficzne badania krwi ani obrazowe, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić tę chorobę, więc jej diagnoza opiera się głównie na wywiadzie z pacjentem i badaniu fizykalnym.

Lekarz bierze pod uwagę rozległość, charakter bólu oraz obecność objawów towarzyszących. Ale przede wszystkim musi wykluczyć inne potencjalne choroby i dolegliwości, które mogłyby być przyczyną takich objawów.

Fibromialgia może znacząco wpływać na różne aspekty życia. Przewlekły ból i zmęczenie utrudniają wykonywanie codziennych czynności, pracę zawodową, utrzymywanie relacji społecznych i aktywność fizyczną.

Pojawiająca się jako jeden z objawów "mgła mózgowa" wpływa na zdolność koncentracji i wykonywanie zadań umysłowych.

Pacjenci coraz częściej się poddają, unikają innych osób, alienują się, co prowadzi dodatkowo do problemów emocjonalnych. Wpływa na to również świadomość przewlekłego charakteru choroby i braku jej wyleczalności.

Leczenie fibromialgii to kombinacja różnych metod

Fibromialgia nie jest chorobą wyleczalną. Jednak dzięki odpowiedniemu leczeniu i strategiom radzenia sobie, wielu pacjentów uczy się pomimo choroby prowadzić aktywne i satysfakcjonujące życie. Leczenie jest tylko metodą kontroli objawów i poprawy jakości życia. Najczęściej obejmuje kombinację różnych metod, do których należą: