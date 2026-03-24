Nowe zasady budowania siły mięśni. Trzy przekonania idą do kosza

Amerykańskie Kolegium Medycyny Sportowej (ACSM) opublikowało nowe wytyczne na 2026 rok dotyczące treningu oporowego – i wiele wskazuje na to, że to największa zmiana w podejściu do siłowni od lat. Zamiast sztywnych zasad i "magicznych schematów" pojawia się coś znacznie prostszego: liczy się konsekwencja i dopasowanie treningu do celu.

Co ważne, aktualizacja nie opiera się już na opiniach ekspertów, ale na analizie aż 137 przeglądów systematycznych obejmujących ponad 30 tys. osób. To oznacza jedno – mniej mitów, więcej twardych danych. Na pierwszy rzut oka nowe zalecenia mogą wydawać się mniej efektowne, ale w praktyce są dużo bardziej przystępne.

Trening siłowy wreszcie bez zbędnych komplikacji

Nowe wytyczne skupiają się na tzw. progresywnym treningu oporowym, czyli stopniowym zwiększaniu obciążenia w czasie. Kluczowe jest jednak coś innego – jasne rozróżnienie celu treningowego. Bo co innego oznacza "silny" w zależności od tego, czego oczekujemy. Przykładowo siła mięśni to określenie ciężaru, jaki dana osoba może podnieść, moc to określenie szybkości, z jaką dana osoba może ten ciężar podnieść, a hipertrofia to określenie zwiększenia rozmiaru i objętości mięśni.

W praktyce oznacza to, że:

Siła – należy podnosić duże ciężary (około 80% lub więcej maksymalnego obciążenia) w 2–3 seriach dla każdego ćwiczenia. Najlepiej wykonywać ćwiczenia na początku treningu i trenować co najmniej dwa razy w tygodniu. Przy tym należy upewnić się również, że wykonuje się pełen zakres ruchu. Hipertrofia – należy wykonywać więcej serii całkowitych (co najmniej 10 serii na grupę mięśniową tygodniowo) i skupić się na obniżaniu ciężaru (przeciążenie ekscentryczne), co pomoże mięśniom rosnąć. Moc – korzystać z lżejszych lub średnich ciężarów (około 30% do 70% maksymalnego obciążenia) i podnosić ciężary tak szybko, jak potrafimy (jak w podnoszeniu ciężarów olimpijskich).

Dla zachowania zdrowia i ogólnej sprawności najlepiej jest stosować szybkie techniki podnoszenia ciężarów (Power RT), aby poprawić funkcje takie jak prędkość chodu i równowaga. To podejście upraszcza planowanie treningów i – co ważne – daje konkretne, mierzalne cele.

Mit 1: Bez treningu do upadku nie ma efektów

Przez lata powtarzano, że aby mięśnie rosły, trzeba ćwiczyć aż do momentu, gdy "odmawiają posłuszeństwa".

Nowe wytyczne jasno to podważają.

Trening do upadku mięśniowego nie jest konieczny ani do budowania siły, ani do zwiększania masy mięśniowej. Co więcej, zbyt częste doprowadzanie do skrajnego zmęczenia może:

zwiększać ryzyko kontuzji wydłużać regenerację, obniżać jakość kolejnych treningów.

Zamiast tego kluczowe jest tzw. progresywne przeciążenie, które oznacza stopniowe zwiększanie trudności. Można to robić na wiele sposobów – większy ciężar, więcej powtórzeń, krótsze przerwy czy lepsza kontrola ruchu.

Mit 2: Potrzebujesz skomplikowanego sprzętu i planu

Siłownia pełna maszyn, ciągłe zmiany planu, skomplikowane metody treningowe – brzmi znajomo?

Według nowych wytycznych… to nie ma większego znaczenia.

Rodzaj sprzętu (czy to hantle, maszyny czy własna masa ciała) nie wpływa istotnie na efekty u większości zdrowych osób. Podobnie jest ze stopniem skomplikowania planu. Wniosek jest więc prosty – możemy osiągnąć bardzo dobre rezultaty, trzymając się podstaw i prostych ćwiczeń.

To dobra wiadomość dla tych, którzy trenują w domu, nie lubią zatłoczonych siłowni, albo dopiero zaczynają.

Mit 3: Początkujący muszą trenować inaczej niż zaawansowani

Kolejne popularne przekonanie mówiło, że im większe doświadczenie, tym bardziej "zaawansowany" powinien być trening.

Nowe wytyczne to upraszczają – podstawy działają dla wszystkich.

Oczywiście poziom obciążenia czy objętość mogą się różnić, ale same ćwiczenia i zasady pozostają podobne. Przysiady, martwy ciąg, wyciskanie czy podciąganie to fundament zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Trening siłowy to nie tylko mięśnie. Chodzi o zdrowie

Eksperci – dr Mark Kovac, fizjolog wydolności, konsultant nauk sportowych oraz badacz nauk o wydajności i długowieczności człowieka, a także prof. Jason Sawyer, koordynator programu nauk o ćwiczeniach i ruchu na Uniwersytecie Bryanta – w wywiadzie dla Medical News Today stwierdzili, że zmiana podejścia ma głębszy sens niż tylko lepszy wygląd sylwetki.

– W ciągu ostatniej dekady nauka stała się znacznie bardziej jednoznaczna: trening oporowy to nie tylko budowanie mięśni, ale także fundament zdrowia, długowieczności, funkcji metabolicznych, zapobiegania kontuzjom i długoterminowej wytrzymałości – powiedział Kovacs.

Sawyer z kolei podkreślał, że trening siłowy jest szczególnie ważny dla osób starszych i należy poświęcić mu więcej uwagi w tej grupie wiekowej. – Siła mięśniowa to jedna z pierwszych zdolności fizycznych, które tracimy wraz z wiekiem, jednak jej utrzymanie ma kluczowe znaczenie dla wykonywania codziennych czynności, zmniejszania ryzyka upadku i, co zaskakujące, obniżania śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny – dodał.

Jeszcze szybciej spada tzw. moc, czyli zdolność do szybkiego reagowania. – Siła ma tendencję do stopniowego spadku z biegiem czasu, ale moc spada znacznie szybciej, często zaczynając od czwartej i piątej dekady życia – zauważył Kovacs.

A to właśnie ona odpowiada za rzeczy tak prozaiczne jak złapanie równowagi przy potknięciu, szybkie wejście po schodach czy zachowanie samodzielności.

Ile czasu na treningu trzeba poświęcić?

Tu pojawia się jedna z bardziej zaskakujących konkluzji, bowiem nie trzeba spędzać godzin na siłowni. Według ekspertów wystarczą 2–3 treningi tygodniowo lub nawet krótkie "mikrosesje" w ciągu dnia.

Nie można zapomnieć, zdaniem ekspertów, że zbyt ciężkie treningi mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. – Częste treningi do upadku mięśniowego mogą zwiększać zmęczenie i ryzyko kontuzji, szczególnie u osób starszych lub osób o wysokiej wydajności i dużym stresie życiowym – zaznaczył Kovacs.

Kilka serii przysiadów rano, po południu i wieczorem może realnie poprawić siłę. Kluczem jest zatem regularność.

Najważniejszy wniosek: siła to fundament zdrowia

Nowe wytyczne jasno pokazują jedno – trening oporowy przestaje być opcją dla chętnych. Staje się podstawą zdrowego stylu życia.