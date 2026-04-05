Jeden nawyk może pomóc schudnąć szybciej, niż myślisz Fot. naTemat.pl

Czy kluczem do skutecznego odchudzania wcale nie jest różnorodność, a… powtarzalność? Najnowsze badania sugerują, że jedzenie tych samych posiłków i utrzymywanie stałej liczby kalorii może przynieść lepsze efekty niż ciągłe zmiany diety. Co więcej, nawet "luźniejsze" weekendy nie muszą sabotować wyników.

REKLAMA

Choć modne diety i farmakologiczne wsparcie odchudzania zyskują na popularności, coraz więcej wskazuje na to, że fundamentem skutecznej redukcji wagi wciąż pozostają proste, powtarzalne nawyki.

Mniej chaosu, więcej efektów

W czasach, gdy leki wspomagające odchudzanie, takie jak Wegovy, robią furorę, wiele osób nadal wybiera bardziej klasyczne podejście. Zdrowa dieta, kontrola kalorii i budowanie nawyków wciąż są podstawą.

– Leki GLP-1 to niesamowite narzędzie wspomagające odchudzanie, ale nie każdy jest zainteresowany ich stosowaniem, a do tego pojawiają się obawy dotyczące kosztów i skutków ubocznych – tłumaczy dr Charlotte Hagerman z Oregon Research Institute, w wywiadzie dla Medical News Today.

REKLAMA

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Health Psychology" naukowcy przeanalizowali dzienniki żywieniowe 112 osób z nadwagą lub otyłością. Uczestnicy przez dłuższy czas zapisywali wszystko, co jedli, oraz regularnie się ważyli.

Wnioski? Kluczowa okazała się spójność.

Osoby, które utrzymywały podobne spożycie kalorii każdego dnia, chudły skuteczniej. Nawet niewielkie różnice – rzędu 100 kalorii dziennie – przekładały się na zauważalne efekty. Przy większych wahaniach (np. 500 kalorii między dniami) różnice w utracie wagi były już wyraźne.

Jedz to samo… i chudnij szybciej

Jeszcze ciekawsze są wyniki dotyczące samej struktury diety. Okazało się, że osoby, które regularnie powtarzały te same posiłki lub produkty (ponad 50 proc. tygodniowego jadłospisu), osiągały lepsze rezultaty. Średnia utrata masy ciała w tej grupie wyniosła 5,9 proc., podczas gdy u osób jedzących bardziej różnorodnie – 4,3 proc.

REKLAMA

Dlaczego tak się dzieje?

Powód jest prosty – powtarzalność zmniejsza zmęczenie decyzyjne i ułatwia trzymanie się planu. Zamiast codziennie zastanawiać się co zjeść, działamy automatycznie, a to sprzyja konsekwencji. Co ciekawe, badacze zauważyli też coś, co może ucieszyć wiele osób – większe spożycie kalorii w weekendy nie przekreśla efektów. Uczestnicy, którzy jedli więcej w soboty i niedziele, również tracili na wadze, o ile w skali tygodnia zachowywali ogólną kontrolę.

Dziennik żywieniowy – niedoceniane narzędzie

Eksperci podkreślają, że jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na poprawę nawyków jest prowadzenie dziennika żywieniowego. Dr David Cutler, lekarz z Providence Saint John’s Health Center, w rozmowie z MNT zwraca uwagę, że to podejście działało jeszcze zanim pojawiły się nowoczesne leki.

REKLAMA

– Dziennik żywieniowy w swojej istocie promuje uważność. Rejestrując spożycie jedzenia, naturalnie zatrzymujemy się na chwilę, żeby pomyśleć przed jedzeniem. Często ta krótka chwila świadomości wystarczy, aby ograniczyć impulsywne decyzje, ograniczyć spożycie śmieciowego jedzenia i kontrolować wielkość porcji – wyjaśnia.

Dochodzi do tego tzw. efekt odpowiedzialności – świadomość, że nasze wybory są rejestrowane, sprzyja bardziej racjonalnym decyzjom. Dodatkowo uczymy się lepiej rozumieć skład posiłków i proporcje między białkiem, tłuszczami a węglowodanami.

Jak jeść powtarzalnie, ale nie nudno?

Czy to oznacza, że powinniśmy jeść codziennie dokładnie to samo? Niekoniecznie. Z Medical News Today rozmawiała także dietetyczka Monique Richard, która podkreśla, że chodzi raczej o tworzenie schematów, a nie sztywnej monotonii.

Jej wskazówki są proste:

buduj "bazę" posiłków (np. owsianka, jajka, jogurt na śniadanie), rotuj produkty w obrębie grup (np. zamieniaj warzywa o podobnej kaloryczności), stawiaj na prostą strukturę – śniadanie, lunch, kolacja i przekąski, dbaj o różnorodność roślin – to ważne dla mikrobiomu jelitowego, nie eliminuj przyjemności z jedzenia.

REKLAMA

Jak podkreśla ekspertka, zbyt duża sztywność może działać odwrotnie i prowadzić do szybkiego zniechęcenia.

Konsekwencja zamiast perfekcji

Wnioski z badań wpisują się w szerszy trend, mówiący, że skuteczne odchudzanie rzadko opiera się na radykalnych zmianach. Znacznie częściej wygrywa systematyczność i prostota.