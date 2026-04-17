6 produktów, które wzmacniają kości.

Nie tylko mleko i ser mają znaczenie dla zdrowia kości. Coraz więcej badań pokazuje, że lista produktów wspierających ich kondycję jest znacznie dłuższa i momentami naprawdę zaskakująca.

Choć temat wydaje się dobrze znany, naukowcy wciąż odkrywają nowe elementy układanki. A część z nich można bez trudu włączyć do codziennego jadłospisu.

Suszone śliwki – więcej niż "naturalny środek na trawienie"

Suszone śliwki od lat kojarzą się głównie z poprawą pracy jelit. Tymczasem badanie opublikowane w 2022 roku w "The American Journal of Clinical Nutrition" pokazuje ich zupełnie inne oblicze.

W eksperymencie obejmującym 235 kobiet po menopauzie wykazano, że spożywanie 5–6 suszonych śliwek dziennie pomaga utrzymać gęstość mineralną kości – zwłaszcza w obrębie bioder. To istotne, bo właśnie złamania biodra należą do najpoważniejszych powikłań osteoporozy.

Naukowcy sugerują, że śliwki mogą ograniczać procesy zapalne wpływające na degradację tkanki kostnej. W praktyce oznacza to prosty nawyk, który może realnie przełożyć się na zdrowie w późniejszych latach życia.

Po menopauzie organizm kobiety zaczyna szybciej tracić masę kostną. To m.in. efekt spadku poziomu estrogenu, który wcześniej chronił kości. Statystyki są jednoznaczne – osteoporoza występuje u kobiet nawet cztery razy częściej niż u mężczyzn. Około trzy czwarte wszystkich złamań biodra dotyczy kobiet, a uraz ten drastycznie zwiększa ryzyko utraty niezależności i wcześniejszej śmierci.

Szacuje się, że nawet połowa kobiet po 50. roku życia doświadczy w swoim życiu złamania (np. biodra, nadgarstka lub kręgosłupa) związanego z osłabieniem kości. Problem polega na tym, że choroba przez długi czas nie daje objawów. Często pierwszym sygnałem jest dopiero uraz.

Nie tylko wapń. Kości potrzebują "duetu"

Choć wapń jest podstawowym budulcem kości, nie działa w pojedynkę. Kluczową rolę odgrywa też witamina D, która umożliwia jego wchłanianie.

Nasze kości nie są strukturą statyczną – ulegają rozkładowi i odbudowują się w ciągłym procesie zwanym przebudową. Organizm pobiera wapń do krwi, aby pełnić funkcje życiowe, od krzepnięcia krwi po skurcze mięśni, a następnie uzupełnia jego zapasy z diety. Jeśli tego składnika brakuje, zaczyna "pożyczać" go z kości. Efekt? Stopniowe osłabienie ich struktury.

Przyjmuje się, że masa kostna kobiet osiąga szczyt około 30. roku życia i utrzymuje się na stałym poziomie przez około dwie dekady. Jednak po menopauzie utrata kości następuje szybciej, niż organizm jest w stanie je zastąpić. Starzenie się organizmu może również powodować wypłukiwanie wapnia z kości.

Powszechnie wiadomo, że najlepszymi źródłami wapnia są produkty mleczne, takie jak mleko, jogurt i ser, a także ciemnozielone warzywa liściaste, takie jak kapusta włoska, jarmuż, boćwina i brokuły. Płatki śniadaniowe i soki owocowe również są często wzbogacane tym minerałem.

Zaskakujące produkty, które dostarczają wapnia

Nie tylko nabiał może wspierać zdrowie kości. W codziennej diecie warto uwzględnić także mniej oczywiste produkty:

Suszone figi

Już dwie sztuki dostarczają około 65 mg wapnia. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do owsianki, sałatek czy nawet dań wytrawnych (dobrze komponują się z serem, a nawet jako dodatek do pizzy).

Łosoś w puszce

Porcja (ok. 85 g) zawiera aż 180 mg wapnia – głównie dzięki obecności miękkich ości. To prosty sposób na zwiększenie podaży tego pierwiastka bez sięgania po suplementy. Z łososia w puszce można łatwo zrobić pastę do kanapek, lub ubić na dip.

Mleka roślinne

Napój sojowy, migdałowy czy ryżowy często jest wzbogacany wapniem – w ilości porównywalnej do mleka krowiego (225 ml zawiera od 350 do 400 mg wapnia). Warto jednak sprawdzać etykiety, zwłaszcza pod kątem dodatku cukru.

Tofu i produkty sojowe

Porcja tofu może zawierać nawet 430 mg wapnia, a w wersjach wzbogacanych jeszcze więcej. Produkty sojowe, w tym edamame, są zazwyczaj bogate w wapń, a także białko – również ważne dla zdrowia kości.

Migdały i masło migdałowe

Ćwierć szklanki migdałów to ok. 75 mg wapnia. W wersji pasty – jeszcze więcej (dwie łyżki masła migdałowego zawierają 111 mg wapnia). To dobra przekąska, znana ze swoich dobroczynnych właściwości dla serca, choć dość kaloryczna.

Biała fasola

Jedna filiżanka roślin strączkowych – do których zaliczają się fasola biała, fasola cannellini, fasola wielkokwiatowa i fasola lima – dostarcza około 190 mg wapnia. Dodatkowo to świetne źródło białka i błonnika.

Dieta to tylko część układanki, bowiem równie ważna jest aktywność fizyczna, która stymuluje kości do odbudowy.

Eksperci podkreślają jednak, że w przypadku osób starszych lepiej unikać intensywnych treningów obciążeniowych czy skokowych. Chociaż ćwiczenia o dużej intensywności są uzasadnione dla wzmocnienia kości, mogą one również prowadzić do kontuzji, zwłaszcza u osób starszych, które mogą mieć już problemy ze stawami.

Zamiast tego warto postawić na bezpieczniejsze alternatywy, takie jak:

szybki marsz, ćwiczenia aerobowe o niskiej intensywności, trening na orbitreku wchodzenie po schodach.

To wystarczy, by wspierać kondycję kości bez ryzyka kontuzji.

Badanie, które może wykryć problem wcześniej

Chociaż z wiekiem łatwo zwykle nieco utyć lub przyjąć lekko zgarbioną postawę – co wskazuje na czającą się osteoporozę – choroba ta zazwyczaj nie daje o sobie znać, dopóki nie złamie się kości. Na szczęście można temu zapobiec, czyli wykryć osteoporozę, zanim dojdzie do złamania.

Służy do tego badanie gęstości kości (DEXA), które ocenia poziom mineralizacji tkanki kostnej.

Zaleca się je wszystkim kobietom po 65. roku życia oraz młodszym, jeśli znajdują się w grupie ryzyka – niska masa ciała, przebyte złamanie, złamanie biodra przez rodzica, choroba związana z utratą masy kostnej lub stosowanie leków, o których wiadomo, że powodują rozrzedzenie kości.

Sam test jest szybki, bezbolesny i trwa około 15 minut.

Choć suplementy wapnia i witaminy D mogą być pomocne, eksperci zalecają ostrożność. Nadmiar tych składników – zwłaszcza w formie tabletek – może zwiększać ryzyko kamieni nerkowych. Dlatego podstawą powinna być dieta, a suplementacja powinna być tylko dodatkiem.

