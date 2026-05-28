W czasie upałów trudno się bez niej obyć. Dlaczego warto mieć klimatyzację? Fot. Shutterstock.

Jeszcze niedawno klimatyzacja w mieszkaniu była czymś, co bardziej kojarzyło się z biurowcem albo luksusowym apartamentem niż zwykłym blokiem. Dziś coraz częściej przestaje dziwić. Powód jest banalnie prosty – lato potrafi zamienić mieszkanie w nagrzaną puszkę, z której ciepło nie znika nawet nocą.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kolejne fale upałów sprawiają, że temperatury w polskich miastach regularnie przekraczają 30 stopni, a ostrzeżenia, że nadchodzi fala upałów w Polsce i może być niemal 40 stopni, przestały kogokolwiek dziwić. W upale problemem przestaje być już sam dyskomfort. Wysoka temperatura odbija się na koncentracji, śnie i codziennym funkcjonowaniu. Po kilku dniach organizm zwyczajnie zaczyna mieć dość.

Mieszkania nagrzewają się szybciej niż kiedyś

Najmocniej odczuwają to osoby pracujące zdalnie. Kilka godzin przy komputerze w pokoju od południowej strony wystarczy, by powietrze zrobiło się ciężkie i duszne. Trudno wtedy skupić się na pracy, jeszcze trudniej odpocząć. Pojawia się objawy takie jak:

REKLAMA

zmęczenie, rozdrażnienie, senność (nawet po dobrze przespanej nocy).

Organizm zamiast normalnie funkcjonować skupia się na walce z gorącem. Niestety otwarcie okna często niewiele zmienia. Do środka wpada rozgrzane powietrze, hałas ulicy, odgłosy remontów i ruch samochodowy. Wieczorem bywa trochę lepiej, ale nagrzane ściany nadal oddają ciepło.

Właśnie dlatego wiele osób decyduje się dziś na klimatyzację nie dla wygody, ale dla zwykłego komfortu życia (coraz częściej zadają sobie przy tym praktyczne pytanie: klimatyzacja do domu, kiedy kupić, jak dobrać i ile to naprawdę kosztuje). Stała temperatura w mieszkaniu pozwala łatwiej pracować, odpoczywać i funkcjonować przez cały dzień.

REKLAMA

Największą ulgę przynosi klimatyzacja

Letnie noce potrafią być bardziej męczące niż sam środek dnia. Mieszkanie po całym dniu trzyma temperaturę jeszcze długo po zachodzie słońca, a w sypialni robi się po prostu zbyt gorąco, by spokojnie zasnąć. Efekt zwykle wygląda podobnie – płytki sen, częste wybudzenia i poranek, po którym człowiek nadal czuje zmęczenie. Nic dziwnego, że w sieci wciąż popularne są poradniki opisujące problemy z zaśnięciem w upał i skuteczne sposobów na wyspanie się latem. Schłodzone pomieszczenie potrafi to wyraźnie zmienić. Łatwiej zasnąć, organizm szybciej się wycisza, a nocny odpoczynek staje się bardziej regenerujący. Wiele osób dopiero po montażu klimatyzacji zauważa, jak bardzo upały wpływały wcześniej na jakość ich snu.

REKLAMA

Jednak nowoczesne systemy klimatyzacji coraz rzadziej ograniczają się tylko do obniżania temperatury. Wiele urządzeń wyposażonych jest w filtry wychwytujące kurz, pyłki czy część alergenów unoszących się w powietrzu. Latem ma to szczególne znaczenie. Zwłaszcza gdy wysokie temperatury łączą się z wilgocią i pyleniem roślin. Zamknięte mieszkania szybciej się duszą, a powietrze staje się ciężkie. Osoby cierpiące na alergie albo problemy z układem oddechowym odczuwają to wyjątkowo mocno. Nie bez powodu mówi się, że wiosna to trudny czas dla alergików uczulonych na pyłki, a upalne lato potrafi być równie męczące. Klimatyzacja może częściowo ograniczyć obecność pyłu w pomieszczeniach i poprawić komfort oddychania. Czasem to właśnie ta różnica okazuje się najbardziej odczuwalna.

Kto najgorzej znosi upały?

Ekstremalne temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i przewlekle chorych. Organizm seniorów gorzej radzi sobie z regulowaniem temperatury, a wielodniowe fale upałów zwiększają ryzyko wyczerpania cieplnego czy udaru.

Potwierdzają to również badania prowadzone w domach opieki w kanadyjskim Ontario. Analiza opublikowana na łamach czasopisma "JAMA Internal Medicine" wykazała, że podczas ekstremalnych upałów placówki bez klimatyzacji notowały wyższą śmiertelność niż te wyposażone w systemy chłodzenia. Po wprowadzeniu obowiązkowej klimatyzacji liczba zgonów związanych z falami gorąca zaczęła spadać. Badacze podkreślali jednocześnie, że klimatyzacja nie usuwa całkowicie zagrożenia, ale może realnie ograniczać jego skutki.

REKLAMA

Wysoka temperatura daje się we znaki także podczas aktywności fizycznej. Nawet prosty trening w nagrzanym mieszkaniu potrafi błyskawicznie doprowadzić do przegrzania i spadku wydolności. Dlatego wiele osób latem ogranicza ruch albo przesuwa ćwiczenia na późny wieczór. Klimatyzacja pozwala stworzyć bardziej komfortowe warunki – podobne do tych znanych z siłowni czy klubów fitness. Ćwiczy się po prostu łatwiej. Organizm wolniej się męczy, a regularność treningów przestaje być uzależniona od temperatury za oknem.

Zmienia się też samo podejście do klimatyzacji. Jeszcze kilka lat temu była dodatkiem spotykanym głównie w biurach i nowoczesnych apartamentach. Dziś coraz częściej trafia do zwykłych mieszkań w blokach. Widać to zresztą w skali całego kontynentu – fala upałów w Europie, klimatyzacja bije rekordy, a ceny prądu szybują, bo wraz z popytem na chłodzenie rosną też rachunki.

REKLAMA