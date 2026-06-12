Roślina, która wywołuje bolesną wysypkę. Pierwsze objawy łatwo przeoczyć Fot. Shutterstock.

Swędzenie. Zaczerwienienie. Pęcherze. To najczęstsze następstwa kontaktu z trującym bluszczem. Choć roślina występuje głównie w Ameryce Północnej, od dawna interesuje dermatologów. Powód jest prosty – potrafi wywołać wyjątkowo silną reakcję skórną.

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Problem w tym, że objawy nie zawsze pojawiają się od razu. I właśnie dlatego łatwo je przeoczyć. Wysypka potrafi wyskoczyć dopiero po kilku dniach, a nawet po kilkunastu, gdy nikt już nie kojarzy jej z leśnym spacerem, ogrodem czy biwakiem.

Czym właściwie jest trujący bluszcz?

Trujący bluszcz najczęściej spotyka się w Ameryce Północnej. To właśnie tam roślina budzi największe zainteresowanie badaczy, a wszystko przez urushiol – substancję o oleistej, klejącej konsystencji, która kryje się niemal w każdym jej elemencie. Nie tylko w liściach. Także w łodygach, korzeniach, kwiatach i owocach. Wystarczy minimalny kontakt, by uruchomić reakcję organizmu w postaci kontaktowego zapalenia skóry.

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Na tym jednak nie koniec. Urushiol potrafi "przylegać" do wszystkiego, z czym zetknie się roślina. Ubrania, sprzęt, sierść zwierząt – wszystko może przenieść alergen dalej. Dlatego do reakcji dochodzi nawet wtedy, gdy sama roślina nie została dotknięta bezpośrednio. Do tego dochodzi jeszcze czynnik środowiskowy. Część badań sugeruje, że rosnące stężenie dwutlenku węgla może wzmacniać tempo wzrostu trującego bluszczu i zwiększać ilość wytwarzanego urushiolu.

Jak wygląda wysypka po kontakcie z trującym bluszczem?

U większości osób narażonych na działanie urushiolu rozwijają się charakterystyczne objawy. Ich nasilenie zależy od ilości substancji, która dostała się na skórę, a także od indywidualnej podatności organizmu. Jeśli dana osoba miała już wcześniej kontakt z trującym bluszczem, reakcja zwykle pojawia się po 24–48 godzinach. Przy pierwszej ekspozycji okres ten może wydłużyć się nawet do trzech tygodni.

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Najczęściej występują:

silny świąd skóry, zaczerwienienie lub ciemniejsze przebarwienia, obrzęk, pęcherze wypełnione płynem, pieczenie i podrażnienie.

Zmiany często przybierają formę smug lub podłużnych pasm odpowiadających miejscu zetknięcia skóry z rośliną.

Przebieg reakcji zazwyczaj wygląda podobnie, choć jej intensywność może się różnić.

1. Swędzenie i zaczerwienienie

Pierwszym sygnałem jest uporczywy świąd. Skóra czerwienieje, a w miejscu kontaktu pojawiają się podrażnione pasma lub plamy. To typowy obraz kontaktowego zapalenia skóry wywoływanego przez alergeny roślinne – reakcji, którą łatwo pomylić z innymi dolegliwościami dermatologicznymi.

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2. Obrzęk i pęcherze

Po upływie jednego lub dwóch dni stan zapalny zwykle się nasila. Skóra staje się obrzęknięta, a na jej powierzchni tworzą się pęcherze wypełnione przejrzystym płynem. To właśnie wtedy dolegliwości bywają najbardziej uciążliwe.

3. Gojenie i strupienie

W następnych dniach pęcherze zaczynają wysychać. Powstają strupy, a zaczerwienienie i obrzęk stopniowo ustępują.

Cały proces trwa najczęściej od tygodnia do trzech tygodni.

Jak złagodzić objawy?

W większości przypadków leczenie można prowadzić samodzielnie w domu. Celem jest ograniczenie stanu zapalnego oraz zmniejszenie świądu.

Pomocne bywają:

kremy z hydrokortyzonem dostępne bez recepty, chłodne okłady stosowane kilka razy dziennie, kąpiele z dodatkiem płatków owsianych, preparaty przeciwświądowe zawierające kalaminę lub mentol, leki przeciwhistaminowe ułatwiające sen podczas nocnego nasilenia objawów.

Warto unikać rozdrapywania zmian. Pod paznokciami znajdują się bakterie, które mogą doprowadzić do wtórnego zakażenia uszkodzonej skóry.

Czasem jednak konieczna jest konsultacja medyczna. Do lekarza należy się bowiem zgłosić wtedy, gdy wysypka:

obejmuje dużą powierzchnię ciała, pojawia się na twarzy, w okolicach oczu lub narządów płciowych, powoduje wyraźny obrzęk, utrudnia sen i codzienne funkcjonowanie, wykazuje oznaki zakażenia.

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Niepokój budzi gorączka, narastający ból i ropa w pęcherzach. Szczególnie groźne jest spalanie trującego bluszczu i wdychanie powstałego dymu. Urushiol może wtedy trafić do dróg oddechowych i wywołać stan zapalny płuc. Duszność, świszczący oddech lub ucisk w gardle to sygnały alarmowe.

Często powtarza się mit o "zaraźliwości" wysypki. To nieprawda — płyn z pęcherzy nie przenosi zmian na inne osoby ani na inne części ciała. Gdy wysypka pojawia się później, zwykle oznacza to kolejne kontakty z urushiolem albo jego obecność na ubraniach czy sprzęcie. Z tego powodu trzeba dokładnie oczyścić wszystko, co mogło mieć z nim styczność. To schemat znany dobrze alergologom – podobnie działa wiele innych alergenów kontaktowych, o których krąży mnóstwo mitów.

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Jak uniknąć kontaktu z trującym bluszczem?

Najlepszą ochroną pozostaje profilaktyka. Osoby często przebywające na łonie natury powinny nauczyć się rozpoznawać trujący bluszcz o różnych porach roku.

Ryzyko zmniejszają także:

noszenie długich rękawów i długich spodni podczas prac ogrodowych, używanie rękawic ochronnych, dokładne mycie skóry po powrocie z terenów zalesionych, pranie odzieży, która mogła mieć kontakt z rośliną, czyszczenie narzędzi i sprzętu turystycznego, kąpanie zwierząt mogących ocierać się o roślinę.

Zasada zakrywania skóry i dokładnego mycia po powrocie z lasu sprawdza się zresztą przy każdym leśnym zagrożeniu – stosują ją również osoby chroniące się przed kleszczami, które każdego roku atakują coraz wcześniej i w coraz większej liczbie. Należy również unikać spalania trującego bluszczu. Dym może zawierać cząsteczki urushiolu i prowadzić do znacznie poważniejszych powikłań niż sama wysypka.

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