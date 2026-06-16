Jak utrzymać motywację do ćwiczeń? Naukowcy wskazują kilka rozwiązań Fot. Unsplash.

Ruch od lat jest uznawany za jeden z filarów zdrowia. Wspiera serce, pomaga utrzymać wagę, zmniejsza ryzyko chorób. Mimo tego wiele osób rezygnuje z ćwiczeń już po kilku tygodniach. Badania coraz częściej pokazują, że klucz nie leży w samej silnej woli. Ważniejsze okazują się emocje, poczucie sprawczości i wsparcie innych.

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Wiemy, że aktywność fizyczna przynosi korzyści zdrowotne. Dlaczego więc sama świadomość tych zalet tak często nie przekłada się na działanie? Tym pytaniem od lat zajmują się badacze analizujący psychologię ruchu i mechanizmy budowania nawyków.

To nie dyscyplina odgrywa główną rolę

Przez długi czas dominowało przekonanie, że regularne ćwiczenia są przede wszystkim testem charakteru. Wystarczy samozaparcie, by wytrwać – słyszeliśmy przez lata. Najnowsze badania pokazują jednak znacznie bardziej złożony obraz. Osoby, które utrzymują aktywność przez wiele lat, rzadko opierają się wyłącznie na dyscyplinie. Znacznie częściej kieruje nimi coś innego, czyli satysfakcja, przyzwyczajenie albo zwykła chęć ruchu.

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Wiele poradników przekonuje zresztą, że motywacja to bzdura i że trwałe rezultaty przynosi coś zupełnie innego niż chwilowy zapał. U podstaw wytrwałości leży tzw. motywacja autonomiczna. To sytuacja, w której ćwiczymy nie dlatego, że ktoś tego od nas oczekuje, ale dlatego, że sami tak wybieramy. Znaczenie ma również poczucie sprawczości i zgodność aktywności z tym, co dla nas ważne.

Naukowcy zwracają uwagę, że taki rodzaj motywacji działa jak paliwo o długim zasięgu – niewidoczne na co dzień, ale kluczowe w utrzymaniu rytmu. Gdy trening daje odprężenie, satysfakcję albo choćby drobne poczucie progresu, powrót do niego następnego dnia staje się dużo bardziej naturalny.

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Przyjemność bywa skuteczniejsza niż odległe cele

Choć może się to wydawać paradoksalne, odległa obietnica lepszego zdrowia często nie ma takiej siły jak to, co dzieje się "tu i teraz". Mózg naturalnie faworyzuje szybkie nagrody. Nic więc dziwnego, że aktywności, które wywołują przyjemne emocje, częściej stają się stałym elementem rutyny. Dobre samopoczucie po wysiłku, poprawa nastroju czy zwykła satysfakcja z ruchu potrafią skutecznie podtrzymać motywację.

Działa to również w drugą stronę. Jeśli ćwiczeniom stale towarzyszy frustracja, dyskomfort lub zmęczenie, zapał zwykle szybko gaśnie. To właśnie dlatego specjaliści coraz częściej zachęcają, by wybierać aktywności, które po prostu lubimy. Dla jednych będzie to siłownia. Dla innych rower, pływanie, taniec albo długie spacery. W praktyce najlepszy trening to często ten, na który chce się wrócić.

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Każdy organizm reaguje inaczej

Nie każdy po ćwiczeniach czuje to samo. Jedni wychodzą z treningu z większą energią, inni raczej z poczuciem zmęczenia, które nie mija od razu. To naturalne — organizmy różnią się między sobą i, jak wskazują badacze, może to wpływać na chęć do dalszej aktywności. Jeśli ruch kojarzy się głównie z wysiłkiem ponad siły, trudno o regularność. Dlatego gotowe plany treningowe nie zawsze się sprawdzają. Znacznie lepiej działa podejście szyte na miarę – takie, które uwzględnia ciało, możliwości i codzienny rytm dnia.

Na regularność wpływają również relacje społeczne. Osoby ćwiczące z partnerem, znajomymi lub uczestniczące w zajęciach grupowych częściej utrzymują aktywność przez dłuższy czas. Wsparcie może przyjmować różne formy. Czasem wystarczy zachęta lub wspólne wyjście na trening. Takie otoczenie zmniejsza poczucie osamotnienia i pomaga podtrzymać zaangażowanie.

Znaczenie ma także środowisko. Dostęp do siłowni, bezpieczne trasy spacerowe czy elastyczne godziny zajęć potrafią ułatwić budowanie zdrowych nawyków. Z kolei bariery logistyczne – brak czasu, długie dojazdy czy ograniczona infrastruktura – często skutecznie utrudniają regularny ruch.

Jak utrzymać motywację do ćwiczeń?

Specjaliści podkreślają, że skuteczniejsze od ambitnych postanowień bywają niewielkie, realistyczne cele. Regularność powstaje stopniowo. Rzadko jest efektem nagłej rewolucji.

Pomocne może być monitorowanie postępów. Dziennik treningowy, aplikacja czy opaska sportowa pozwalają zauważyć zmiany, które na co dzień łatwo przeoczyć. Rosnąca liczba kroków lub poprawa wydolności stają się dodatkową motywacją. Nie mniej ważne jest dopasowanie aktywności do własnych preferencji. Ćwiczenia wykonywane we własnym tempie, z możliwością regulowania intensywności, częściej zostają z nami na dłużej.

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