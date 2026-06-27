Dieta DASH. Co sprawia, że eksperci tak często ją polecają? Fot. Unsplash.

W świecie diet obiecujących spektakularne efekty w rekordowym tempie DASH wyróżnia się podejściem opartym na czymś znacznie mniej efektownym niż modne hasła. Nie stoi za nią celebryta ani internetowy trend. Jej początki sięgają badań naukowych, a skuteczność została potwierdzona w wielu analizach prowadzonych na przestrzeni lat.

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To właśnie dlatego specjaliści od żywienia regularnie umieszczają ją wśród najlepszych modeli żywieniowych, co potwierdza niejeden ranking najlepszych diet. Nie wymaga rygorystycznych wyrzeczeń, eliminowania całych grup produktów czy liczenia każdego kęsa. Mimo to może realnie wspierać zdrowie.

Na czym polega dieta DASH i dlaczego od lat zbiera tak dobre opinie?

Nie każda popularna dieta zaczynała jako internetowa moda. DASH powstała w wyniku badań naukowych prowadzonych z myślą o osobach cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Jej nazwa wywodzi się od angielskiego zwrotu Dietary Approaches to Stop Hypertension. Na początku lat 90. naukowcy postanowili sprawdzić, jak duży wpływ na ciśnienie krwi może mieć codzienny jadłospis. Wyniki okazały się bardzo obiecujące. U części uczestników zaobserwowano poprawę porównywalną z efektami uzyskiwanymi dzięki leczeniu farmakologicznemu.

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To nie bez znaczenia, ponieważ nadciśnienie pozostaje jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Dziś jednak DASH jest polecana znacznie szerszej grupie osób. Coraz więcej dowodów sugeruje, że może wspierać organizm także na wielu innych płaszczyznach.

Nie ma tu jednego sekretu ani jednego składnika, który robiłby całą robotę. DASH działa dlatego, że łączy kilka prostych zasad żywieniowych w jeden spójny model. Na talerzu pojawiają się warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude białko i nabiał o obniżonej zawartości tłuszczu. Jednocześnie usuwa się z codziennego menu nadmiar soli, żywność wysoko przetworzoną, słodzone napoje i tłuszcze nasycone.

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To połączenie ma konkretne konsekwencje. Ograniczenie sodu sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego. Z kolei większa podaż potasu, magnezu i wapnia wspiera pracę naczyń krwionośnych. Dlatego nie bez powodu mówi się, że potas w codziennej diecie wspomaga leczenie nadciśnienia tętniczego. W praktyce oznacza to szersze działanie niż tylko wpływ na ciśnienie – dieta wspiera cały układ krążenia.

Co ciekawe, mimo że DASH nie była projektowana jako sposób na odchudzanie, wiele osób traci na niej kilogramy. Kluczową rolę odgrywa tu błonnik, który daje dłuższe uczucie sytości. Do tego dochodzi ograniczenie słodyczy, wysoko przetworzonej żywności i kalorycznych przekąsek. W praktyce oznacza to łatwiejszą kontrolę apetytu. Bez rygorystycznych zasad i bez konieczności ciągłego pilnowania każdej porcji.

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Jakie produkty dominują w diecie DASH?

Jedną z największych zalet tego modelu żywienia jest jego praktyczność. Nie ma tu rozbudowanej listy zakazów ani skomplikowanych wyliczeń dotyczących kalorii.

Na co dzień warto stawiać przede wszystkim na:

warzywa i owoce, pełnoziarniste pieczywo, kasze oraz płatki zbożowe, chude mięso drobiowe i ryby, rośliny strączkowe, orzechy oraz nasiona, niskotłuszczowe produkty mleczne, roślinne źródła tłuszczu.

Ograniczać należy natomiast przede wszystkim:

czerwone mięso, przetwory mięsne, tłusty nabiał, słodzone napoje, produkty zawierające duże ilości soli, nadmierne ilości alkoholu, olej palmowy i kokosowy.

Największym wyzwaniem dla wielu osób jest ograniczenie soli. To właśnie ten element diety sprawia najwięcej trudności na początku. Dietetycy uspokajają jednak: organizm szybko się adaptuje. Po kilku tygodniach mniej słone jedzenie przestaje być problemem. Co więcej, część osób zaczyna je po prostu lubić – zwłaszcza gdy w kuchni królują przyprawy, które są sposobem na obniżenie ciśnienia równie skutecznym jak rezygnacja z solniczki.

W standardowym wariancie diety, przy wartości około 2000 kcal dziennie, zaleca się:

6–8 porcji produktów zbożowych każdego dnia, 4–5 porcji warzyw, 4–5 porcji owoców, 2–3 porcji niskotłuszczowego nabiału, około 2 porcji chudych źródeł białka, 2–3 porcji zdrowych tłuszczów, 4–5 porcji orzechów, nasion lub roślin strączkowych tygodniowo.

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Produkty zawierające dodane cukry oraz słodycze powinny pojawiać się okazjonalnie. Najlepiej ograniczyć je do kilku porcji tygodniowo. To zresztą zasada, która wraca również w kontekście najmłodszych, bo cukier w diecie dziecka kształtuje nawyki na całe życie.

Czy dieta DASH jest dla każdego?

DASH uchodzi za model żywieniowy wyjątkowo uniwersalny. Nie wymaga drogich składników. Nie narzuca suplementów. Nie opiera się też na płatnych programach dietetycznych. Może być stosowana przez osoby z nadciśnieniem, ale też przez tych, którzy chcą po prostu poprawić codzienne nawyki żywieniowe. Kluczowe nie są tu same wyniki badań, lecz prostota wdrożenia.

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