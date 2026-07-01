Rozmyty tekst? To może być pierwszy sygnał, że czas zbadać wzrok Fot. Unsplash.

Na rutynowej wizycie u okulisty nie wszystko wychodzi na jaw. Część problemów ze wzrokiem potrafi umknąć standardowym testom. Najnowsze badania wskazują, że trudność w odczytywaniu "wyblakłych liter" może być jednym z pierwszych sygnałów pogarszającego się widzenia u osób starszych.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Większość badań wzroku opiera się na tablicy czarnych liter na białym tle. To prosty i skuteczny test ostrości, ale jego możliwości są ograniczone. Nie zawsze pokazuje zmiany, które już wpływają na codzienne funkcjonowanie – tym bardziej że spora część seniorów w ogóle nie bada profilaktycznie wzroku. Naukowcy zwracają uwagę, że istnieją sposoby, by wykryć te zmiany wcześniej.

Wyblakłe litery jako "żółte światło"

Badacze z Uniwersytetu Michigan opisali w "JAMA Ophthalmology" wyniki analizy, która może zmienić sposób patrzenia na diagnostykę wzroku u seniorów. Tradycyjne tablice okulistyczne – jak podkreślają – nie są pozbawione wad. Ich podstawą są litery o bardzo wysokim kontraście, czarne na białym tle. W kontrolowanych warunkach działa to dobrze. Tyle że codzienność rzadko wygląda tak sterylnie. Częściej mamy półmrok, gorsze światło, twarze widziane z dystansu i obiekty, które zlewają się z otoczeniem.

REKLAMA

Stąd zainteresowanie wrażliwością na kontrast. To zdolność rozróżniania subtelnych różnic między obiektem a tłem. W badaniu użyto tablicy Pelli-Robson, gdzie litery stopniowo bledną, aż w końcu stają się niemal trudne do uchwycenia.

Wynik, który zwrócił uwagę badaczy, dotyczy konkretnego progu. Osoby nieodczytujące więcej niż sześciu linijek wyblakłych liter częściej raportowały trudności w codziennym widzeniu. Autorzy nazwali ten poziom "żółtym światłem". Nie jest to jeszcze sygnał alarmowy. Ale trudno go zignorować – może wskazywać na zmiany niewidoczne w standardowym badaniu.

REKLAMA

Neurookulistka Lindsey De Lott z Uniwersytetu Michigan podkreśla, że przewaga testów kontrastu była znana od dawna. Problemem pozostawało coś innego: brak progu, który pozwalałby powiązać wynik z realnym funkcjonowaniem pacjenta.

Problemy zaczynają się wcześniej, niż wskazują klasyczne testy

Badanie wykazało, że wielu seniorów uzyskuje prawidłowe wyniki w klasycznych testach ostrości wzroku, a mimo to skarży się na pogarszającą się jakość widzenia w codziennym życiu – mają wrażenie, że mimo dobrego wyniku sypie im się wzrok. Najbardziej widoczne staje się to w sytuacjach o niskim kontraście. Wtedy trudność sprawia odczytanie etykiety leku przy słabym świetle, rozpoznanie twarzy z dystansu, oglądanie telewizji czy poruszanie się po nierównym chodniku po zmroku.

REKLAMA

Do tego dochodzi zmęczenie po godzinach przed ekranem – warto wtedy wiedzieć, jak przynieść ulgę zmęczonym i wysuszonym oczom. Takie ograniczenia nie pozostają bez konsekwencji – mogą zwiększać ryzyko upadków, utrudniać prowadzenie auta i stopniowo odbierać samodzielność.

Analiza objęła dane 4475 uczestników amerykańskiego programu Medicare w ramach projektu National Health and Aging Trends Study. Tak duża próba pozwala lepiej uchwycić obraz całej populacji seniorów niż wcześniejsze badania o mniejszej skali. Autorzy podkreślają, że to pierwsza analiza, która bezpośrednio łączy wyniki testu wrażliwości na kontrast z realnymi trudnościami zgłaszanymi przez osoby starsze.

Zmienia to sposób patrzenia na wyniki badań. Do tej pory interpretowano je głównie przez pryzmat norm statystycznych, bez uwzględniania tego, jak pacjent funkcjonuje na co dzień.

Co oznacza to dla pacjentów?

Dla wielu osób po 65. roku życia prawidłowy wynik standardowego badania okulistycznego nie musi oznaczać, że ze wzrokiem wszystko jest w porządku. Jeśli pojawiają się trudności z widzeniem, warto rozważyć wykonanie testu oceniającego wrażliwość na kontrast. Ma to praktyczne znaczenie.

Wiele schorzeń oczu daje się skuteczniej leczyć, gdy zostaną wykryte na wczesnym etapie, a część z nich wymaga rozwiązań wykraczających poza szkła – jak choćby korekcja wzroku laserem. Tam, gdzie problemem jest wygodne widzenie na różne odległości, rozwiązaniem bywa z kolei jedna para okularów zamiast trzech.

REKLAMA