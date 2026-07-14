Kolagen w kapsułkach obiecuje młodą skórę. Dermatolodzy mówią, co działa naprawdę Fot. Unsplash.

Kolagen miał być prostą receptą na młodszą skórę. Wystarczy połknąć kapsułkę, wymieszać proszek z wodą albo sięgnąć po gotowy napój – tak przynajmniej sugerują reklamy. Nic dziwnego, że suplementy z tym składnikiem w ostatnich latach podbiły apteki i drogerie. Problem w tym, że nauka nie potwierdza wszystkich obietnic producentów.

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Dermatolodzy nie przekreślają kolagenu, ale apelują o rozsądek. To nie jest preparat, który zatrzyma proces starzenia albo zastąpi lifting. Może natomiast w niewielkim stopniu poprawić nawilżenie i elastyczność skóry.

Dermatolodzy studzą oczekiwania

Autorzy analizy opublikowanej w "Aesthetic Surgery Journal Open Forum" przyjrzeli się badaniom klinicznym dotyczącym suplementacji peptydami kolagenowymi. Obraz, który wyłania się z tych danych, jest umiarkowanie optymistyczny. Osoby przyjmujące kolagen regularnie mogły liczyć na niewielką poprawę elastyczności skóry, jej nawilżenia oraz gęstości. Nie były to jednak zmiany natychmiastowe. Najczęściej pojawiały się dopiero po kilku tygodniach codziennej suplementacji, a pytanie, czy warto suplementować kolagen, wciąż nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi.

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Oznacza to, że kolagen może wspomagać skórę, ale jego działanie ma swoje granice. Nie zatrzymuje procesu starzenia i nie zastępuje procedur stosowanych w medycynie estetycznej. Marlee Bruno wskazuje, że obserwacje z gabinetu są zgodne z wynikami badań. U części pacjentów suplementacja przekłada się na lepsze nawilżenie i poprawę elastyczności skóry. Efekty są jednak umiarkowane. Osoby, które oczekują jedynie niewielkiej poprawy wyglądu skóry, częściej oceniają kolagen pozytywnie niż ci, którzy liczą na wyraźne odmłodzenie.

Jakich efektów można oczekiwać?

Najwięcej dowodów naukowych dotyczy trzech potencjalnych korzyści:

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poprawy elastyczności skóry, lepszego nawilżenia, niewielkiego zwiększenia gęstości skóry właściwej.

Nie ma tu szybkiego efektu. Lekarze wskazują, że przyjmowanie od 2,5 do 5 gramów bioaktywnych peptydów kolagenowych każdego dnia może zacząć przynosić rezultaty dopiero po około dwóch–trzech miesiącach.

Dr Moustafa Mourad studzi jednak entuzjazm osób liczących na spektakularną zmianę wyglądu. Jak podkreśla, suplementacja może poprawić nawilżenie skóry i delikatnie wpłynąć na jej jędrność. Nie sprawi natomiast, że zmarszczki znikną, a twarz będzie wyglądać jak po zabiegu. Marlee Bruno porównuje suplementację kolagenem do izolacji domu. Nie zmienia ona jego wyglądu, ale pomaga poprawić sposób, w jaki funkcjonuje. Podobnie działa kolagen – wspiera skórę, lecz nie sprawia, że proces starzenia nagle zostaje zatrzymany.

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Producenci często obiecują wygładzenie zmarszczek. Problem polega na tym, że dostępne dowody naukowe nie potwierdzają aż tak wyraźnego działania. Skóra nie starzeje się z jednego powodu. Na jej kondycję przez lata pracują różne czynniki – słońce, geny, hormony, przewlekły stan zapalny oraz naturalne zmiany zachodzące w organizmie. Jednym z nich jest także stopniowa utrata kolagenu, która zaczyna postępować wraz z wiekiem.

Dlatego kolagen w kapsułkach nie jest sposobem na zatrzymanie zmarszczek. Może jednak działać wspierająco: poprawić poziom nawilżenia i elastyczność skóry, dzięki czemu drobne oznaki starzenia mogą być mniej widoczne.

Co daje lepsze efekty niż sam kolagen?

Eksperci są zgodni, że najlepsze rezultaty przynosi kompleksowa pielęgnacja. Na pierwszym miejscu wymieniają codzienne stosowanie kremów z filtrem SPF. Kolagen w kapsułkach nie zastąpi codziennej ochrony skóry przed tym, co najbardziej przyspiesza jej starzenie. Największym winowajcą jest promieniowanie UV, które stopniowo uszkadza włókna kolagenowe i sprawia, że skóra traci swoją sprężystość. Pomóc mogą natomiast składniki o udowodnionym działaniu, takie jak retinoidy czy przeciwutleniacze. Do tych ostatnich należy witamina C, która wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

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Ci, którzy chcą osiągnąć bardziej widoczną poprawę, mogą sięgnąć po zabiegi pobudzające skórę do produkcji kolagenu. Mikronakłuwanie jest jednym z przykładów metod, które według lekarzy dają bardziej zauważalne efekty niż sama suplementacja. Warto jednak pamiętać, że wygląd skóry zaczyna się od codziennych wyborów. Sen, dieta, ruch i brak papierosów mają często większe znaczenie, niż sugerują reklamy kosmetyków i suplementów.

Obecne badania nie przekreślają suplementów z kolagenem. Pokazują jednak jasno, gdzie przebiegają granice ich działania. Kolagen nie zatrzyma zegara biologicznego i nie sprawi, że zmarszczki znikną z dnia na dzień. Może jednak być jednym z elementów większej strategii dbania o skórę. Ostatecznie największą różnicę robią nie obietnice zapisane na opakowaniu, ale codzienne wybory: ochrona przed słońcem, dieta, sen i odpowiednia pielęgnacja.