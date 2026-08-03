Leki GLP-1 zyskały ogromną popularność. Mogą po nich wypadać włosy Fot. Unsplash

Leki GLP-1 zyskały ogromną popularność dzięki skuteczności w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości. Jednak u niektórych pacjentów mogą częściej pojawiać się epizody przejściowego wypadania włosów. Czy jest się czego obawiać?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Naukowcy podkreślają, że nie jest to częste powikłanie. W dodatku w większości przypadków włosy odrastają, ponieważ mieszki nie zostają trwale uszkodzone. Wśród uczestników badania znaleźli się pacjenci z cukrzycą typu 2 leczeni lekami GLP-1, inhibitorami SGLT-2 oraz inhibitorami DPP-4. Łącznie przeanalizowano dokumentację ponad 50 tys. osób z lat 2019–2024.

W grupie przyjmującej GLP-1 częściej notowano przypadki łysienia niebliznowaciejącego. W porównaniu z osobami przyjmującymi inhibitory SGLT-2 ryzyko wzrosło o 37 proc. Jeszcze większą różnicę odnotowano przy zestawieniu z inhibitorami DPP-4 – wyniosła 68 proc.

REKLAMA

Leki GLP-1 zyskały ogromną popularność. Mogą po nich wypadać włosy

W Polsce Ozempic i Mounjaro biją rekordy sprzedaży – w 2025 r. pacjenci wydali na leki z grupy GLP-1 aż 3,4 mld zł.

Autorzy badania podkreślają jednak, że chodzi o ryzyko względne. Same procenty nie pokazują jednak pełnego obrazu sytuacji. Wypadanie włosów u osób stosujących GLP-1 nadal należy do rzadkości – według autorów badania w ciągu roku dotyka około sześciu–siedmiu pacjentów na tysiąc.

Największą uwagę powinny zwrócić osoby, które przed terapią miały już problemy z włosami albo ich organizm nie otrzymywał wystarczającej ilości potrzebnych składników odżywczych. U pozostałych osób nie jest to spodziewany efekt leczenia. Do grup podwyższonego ryzyka należą przede wszystkim:

REKLAMA

osoby bardzo szybko tracące na wadze, pacjenci z niedoborami żelaza i innych mikroelementów, osoby po operacjach bariatrycznych kobiety z niskim poziomem żelaza, osoby z łysieniem androgenowym.

Specjaliści zaznaczają jednak, że nawet w tych przypadkach nie oznacza to, że problem pojawi się na pewno.

Dlaczego włosy mogą wypadać?

Wyniki badania nie przesądzają, że za wypadanie włosów odpowiadają bezpośrednio leki. Naukowcy analizowali zależność między terapią a występowaniem łysienia, ale nie badali mechanizmu, który miałby je wywoływać. Zdaniem badaczy jednym z możliwych wyjaśnień jest szybkie chudnięcie. Nagły spadek masy ciała może być dla organizmu dużym obciążeniem i uruchomić proces zwany łysieniem telogenowym. To jedna z najczęstszych postaci przejściowego wypadania włosów. Mieszki włosowe nie ulegają uszkodzeniu, a po ustabilizowaniu sytuacji włosy zazwyczaj odrastają.

REKLAMA

Podobnego zdania jest dr Mir Ali, chirurg bariatryczny i specjalista medycyny otyłości. Jak wyjaśnia, sam lek nie uszkadza włosów. Znaczenie ma przede wszystkim gwałtowna redukcja masy ciała oraz zmiany hormonalne zachodzące podczas leczenia, które mogą uruchomić proces przejściowego wypadania.

Na kondycję włosów wpływ może mieć też to, co trafia na talerz. Pacjenci leczeni preparatami GLP-1 często jedzą mniej niż przed rozpoczęciem terapii. Przy zbyt dużym ograniczeniu kalorii łatwiej o niedobory żelaza, białka czy innych składników ważnych dla mieszków włosowych. Najczęściej wymienia się żelazo, cynk i biotynę.

Ważne jest też białko w diecie – nie powinno zabraknąć jego odpowiedniej ilości. Przy nasilonym wypadaniu włosów lekarz może zlecić podstawowe badania, które pomogą sprawdzić, czy organizmowi nie brakuje ważnych składników odżywczych. Za problemem nie zawsze musi jednak stać sama terapia. W grę wchodzą także zaburzenia pracy tarczycy oraz zmiany wchłaniania leków doustnych. Wynika to z tego, że preparaty GLP-1 spowalniają opróżnianie żołądka, co może mieć znaczenie dla działania niektórych terapii.

Czy warto przerywać leczenie?

Zdaniem lekarzy odpowiedź jest jednoznaczna – nie. Samo przerzedzenie włosów nie jest wskazaniem do rezygnacji z tych leków. U osób z cukrzycą typu 2 i otyłością leki na odchudzanie z grupy GLP-1 mogą przynieść znacznie więcej korzyści niż strat wynikających z niepożądanego działania. O wszelkich zmianach warto jednak powiedzieć lekarzowi.

REKLAMA

Co zrobić, kiedy włosy zaczynają wypadać? Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Łysienie telogenowe często mija bez specjalistycznego leczenia. Włosy mogą zacząć odrastać po kilku miesiącach, gdy organizm zakończy okres adaptacji do szybkiej utraty masy ciała. Pomóc mogą również proste działania:

zadbanie o odpowiednią ilość białka w codziennym jadłospisie, unikanie nadmiernego ograniczania kalorii, kontrolowanie poziomu żelaza, witaminy B12, cynku oraz innych składników odżywczych, ograniczenie częstego używania suszarki i zabiegów rozjaśniających, rzucenie palenia.

REKLAMA