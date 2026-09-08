Popularne napoje wiązano z depresją i lękiem. Kawa zaskoczyła badaczy Fot. Unsplash.

Kawa znów zaskoczyła naukowców. W dużej analizie dotyczącej ponad 2 mln osób osoby, które piły jej więcej, miały niższe prawdopodobieństwo depresji. Inaczej wyglądały wyniki dotyczące części innych popularnych napojów.

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Energetyki, cola, napoje słodzone, a także bubble tea wiązały się z większym prawdopodobieństwem depresji lub lęku. Nie oznacza to jednak, że kawa chroni przed depresją – badanie wykazało jedynie określone zależności.

Naukowcy przeanalizowali dane ponad 2 mln osób

Depresja i zaburzenia lękowe należą do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Jak wynika z danych przywoływanych przez autorów analizy, zmagają się z nimi setki milionów ludzi. Wokół samej choroby wciąż narosło przy tym sporo nieporozumień, a 16 największych mitów o depresji powtarzanych jest do dziś. Coraz więcej mówi się także o przewlekłym stresie oraz wpływie stylu życia na nasze samopoczucie. Jednym z analizowanych czynników jest dieta. Nie chodzi przy tym tylko o to, co pojawia się na talerzu. Znaczenie może mieć również zawartość szklanki czy kubka.

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Autorzy przeglądu systematycznego i metaanalizy opublikowanej w czasopiśmie "Depression and Anxiety" sprawdzili, czy spożywanie różnych napojów bezalkoholowych ma związek z depresją, lękiem oraz stresem. Pod lupę trafiło 59 badań. Łącznie uczestniczyło w nich 2 050 716 osób z 22 krajów i różnych kontynentów. Większość prac oceniono pod względem jakości jako umiarkowaną. Już na tym etapie było widać, że poszczególne napoje nie wypadają tak samo.

Słodkie napoje i bubble tea nie wypadły najlepiej

Ogólne spożycie napojów bezalkoholowych wiązało się z większym prawdopodobieństwem zarówno klinicznie zdiagnozowanej depresji, jak i występowania jej objawów. Po rozdzieleniu napojów na poszczególne kategorie różnice stały się jeszcze wyraźniejsze. Większe spożycie napojów słodzonych cukrem, gazowanych, energetyków, napojów z substancjami słodzącymi oraz bubble tea wiązało się z depresją. O tym, że napoje energetyczne wyniszczają organizm i obniżają koncentrację, lekarze mówią zresztą od lat.

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Kawa dała zupełnie inny wynik. Osoby, które piły jej więcej, miały niższe prawdopodobieństwo depresji. To jednak nie oznacza, że naukowcy wykazali ochronne działanie kawy. To istotne rozróżnienie. Większość badań uwzględnionych w metaanalizie miała charakter przekrojowy. Naukowcy mogli więc zauważyć, że określone zachowania występują razem z konkretnym stanem zdrowia. Nie mogli natomiast stwierdzić, że dany napój powoduje depresję albo przed nią chroni.

Skąd zatem tak odmienny wynik w przypadku kawy? Autorzy wskazują kilka możliwych wyjaśnień. Jedno z nich dotyczy związków bioaktywnych obecnych w kawie. Część z nich ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Na razie pozostaje to jednak hipotezą. Potrzebne są kolejne badania.

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Ciekawie przedstawiały się także dane dotyczące lęku. Większe spożycie napojów bezalkoholowych również wiązało się z jego występowaniem. Szczególnie wyraźne zależności dotyczyły bubble tea oraz napojów gazowanych. Najmocniejsze związki zaobserwowano wśród dzieci i nastolatków. To właśnie młodsi uczestnicy szczególnie wyróżniali się w analizowanych danych.

Cukier może mieć znaczenie, ale naukowcy studzą emocje

Jednym z tropów są zmiany poziomu glukozy we krwi. Częste sięganie po słodzone napoje może prowadzić do gwałtownych skoków cukru, a z czasem sprzyjać insulinooporności. To jeden z mechanizmów, które mogą mieć tu znaczenie. Dieta bogata w cukier może oddziaływać również na procesy zapalne i neuroplastyczność mózgu. W tym mechanizmie znaczenie może mieć m.in. BDNF, czyli neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. Substancja ta uczestniczy w funkcjonowaniu i plastyczności układu nerwowego.

Jest też inna możliwość. Duża ilość cukru może wpływać na oś podwzgórze–przysadka–nadnercza. To jeden z głównych mechanizmów odpowiedzialnych za reakcję organizmu na stres. Nie bez powodu mówi się, że ciało pamięta przewlekły stres, objawy łatwo pomylić z chorobą. Teoretycznie zaburzenie prawidłowego rytmu kortyzolu mogłoby zmieniać sposób, w jaki organizm reguluje odpowiedź na stres. Nie oznacza to jednak, że taki mechanizm został potwierdzony w tej analizie. Metaanaliza nie sprawdzała go bezpośrednio. Są to możliwe wyjaśnienia zaobserwowanych zależności, a nie udowodnione przyczyny.

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Ze stresem sprawa była bardziej skomplikowana. W głównej analizie nie znaleziono istotnego statystycznie związku między spożyciem napojów a poziomem stresu. Dopiero gdy naukowcy pominęli jedno z badań, wyniki stały się wyraźniejsze. Zależność osiągnęła wtedy istotność statystyczną. Naukowcy zauważyli również różnice związane z wiekiem i miejscem zamieszkania uczestników. W przypadku depresji silniejsze związki obserwowano w krajach o niższych średnich dochodach. Przy lęku wyższe wartości odnotowano natomiast w Azji Wschodniej oraz regionie Pacyfiku.

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Najmocniej zaznaczyło się to u dzieci i nastolatków. W tej grupie związek między spożywaniem niektórych napojów a lękiem był szczególnie wyraźny. Nie musi być to przypadek. W okresie dorastania mózg nadal przechodzi intensywne zmiany, a kora przedczołowa nie jest jeszcze w pełni dojrzała. To może zwiększać wrażliwość młodych osób na działanie niektórych składników. Naukowcy od lat sprawdzają zresztą, czy nadmiar cukru w diecie może mieć wpływ na inteligencję dziecka.

Sam wynik nie odpowiada więc na najważniejsze pytanie: czy to napoje wpływają na zdrowie psychiczne, czy osoby z gorszym samopoczuciem częściej po nie sięgają? Na depresję i lęk mogą przecież wpływać także warunki życia, palenie, dieta, ruch czy sen. W analizowanych badaniach nie zawsze dało się oddzielić znaczenie tych czynników od wpływu samych napojów. Dlatego wyników nie należy sprowadzać do prostego komunikatu: "pijesz colę, będziesz mieć depresję" albo "kawa chroni przed depresją". Zebrane dane na to nie pozwalają.

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