podzielenie ruchu na kilka krótkich spacerów może skuteczniej regulować poziom cukru we krwi niż jeden długi spacer Fot. Unsplash

Regularny ruch nie musi oznaczać długich treningów ani wielogodzinnych spacerów. Naukowcy sprawdzili, jak na poziom cukru we krwi wpływa podział aktywności na kilka krótkich przechadzek. Wyniki eksperymentu opublikowanego w czasopiśmie "Obesity" wskazują, że takie rozwiązanie może być skuteczniejsze niż jeden długi spacer. Badanie objęło 30 uczestników.

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Warto o tym pamiętać zwłaszcza podczas pracy siedzącej. Zamiast spędzać kilka godzin bez wstawania, dobrze co jakiś czas przejść się choćby po biurze. Takie przerwy nie zastąpią aktywności fizycznej, ale pozwalają ograniczyć czas spędzany bez ruchu.

Krótkie spacery lepiej wpływały na poziom cukru. Co wykazało badanie?

W eksperymencie uczestniczyło 30 dorosłych w wieku od 18 do 45 lat. Wszyscy mieli nadwagę lub otyłość i spędzali na siedząco co najmniej sześć godzin dziennie. Przez sześć tygodni, pięć dni w tygodniu, wykonywali łącznie 45 minut żwawego marszu. Różnił się tylko sposób rozłożenia wysiłku. Jedna grupa spacerowała bez przerwy, druga robiła około pięciominutowe przerwy na chodzenie mniej więcej co godzinę.

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Naukowcy kontrolowali stężenie glukozy w laboratorium oraz za pomocą urządzeń monitorujących je przez całą dobę. Korzystniejsze wyniki w kilku wskaźnikach uzyskano u osób, które częściej przerywały siedzenie. Dłużej utrzymywały glukozę w przedziale 70–140 mg/dl, uznanym w badaniu za docelowy. Zaobserwowano też mniejsze wahania cukru i sprawniejsze usuwanie glukozy z krwi. Jednak obiecujące wyniki nie oznaczają jeszcze, że uda się w ten sposób ograniczyć ryzyko cukrzycy. Badanie było niewielkie i trwało tylko sześć tygodni. Co więcej, uczestniczyły w nim młode osoby bez chorób przewlekłych. Potrzebne są więc szersze analizy.

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Dlaczego częste przerwy na ruch mogą pomagać?

Jedno z wyjaśnień wiąże się z pracą mięśni. Podczas długiego siedzenia pozostają mało aktywne. Krótki spacer pobudza je do pracy, zwiększa przepływ krwi i skłania do wykorzystywania glukozy. Dzięki temu jej stężenie może być bardziej stabilne. Częste wstawanie przerywa okresy bezruchu, których nie równoważy w pełni nawet pojedynczy trening. Na regulację cukru wpływają również insulina i wątroba, która uwalnia glukozę zużywaną przez mięśnie. Dokładny mechanizm zaobserwowanych zmian nie został jednak jeszcze wyjaśniony.

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Kontrola glukozy ma znaczenie także dla osób bez cukrzycy. Po posiłku jej poziom naturalnie rośnie, a trzustka wydziela insulinę, pomagającą komórkom pobierać cukier z krwi. Jeśli stają się one mniej wrażliwe na działanie hormonu lub trzustka produkuje go za mało, może rozwinąć się stan przedcukrzycowy, a później cukrzyca typu 2. Długotrwale podwyższona glukoza uszkadza naczynia krwionośne i nerwy, zwiększając ryzyko chorób serca, nerek oraz problemów ze wzrokiem.

Jak często wstawać od biurka? Ruch rozłóż na cały dzień

Eksperyment nie dowodzi, że krótkie przechadzki powinny zastąpić dłuższy wysiłek. Porównano dwa sposoby wykonania tej samej dawki marszu, a nie ich wpływ na wydolność czy długoterminowe ryzyko chorób. Jak mówiła CNN dr Leana Wen, lekarka medycyny ratunkowej i ekspertka ds. zdrowia, regularny wysiłek aerobowy wspiera serce, pomaga kontrolować ciśnienie i poprawia kondycję. Warto łączyć go z ćwiczeniami siłowymi.

Uczestnicy badania spacerowali przez około pięć minut co godzinę. Podobną zasadę można wprowadzić w pracy: ustawić przypomnienie, przejść się po biurze lub wyjść na chwilę na zewnątrz. Wytyczne American Diabetes Association na 2026 r. zalecają osobom z cukrzycą lub zagrożonym jej rozwojem przerywanie długiego siedzenia co najmniej co 30 minut. Może to być krótki marsz albo inna aktywność dostosowana do możliwości.