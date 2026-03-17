Naukowcy odkryli zaskakujący mechanizm. Popularne leki odchudzające mogą pomóc po zawale

Leki stosowane w leczeniu otyłości i cukrzycy, które w ostatnich latach zdobyły ogromną popularność na świecie, mogą mieć jeszcze jedno ważne zastosowanie. Najnowsze badania sugerują, że preparaty z grupy GLP-1 mogą wspierać regenerację serca po zawale i zmniejszać ryzyko groźnych powikłań.

REKLAMA

Po zawale serca lekarze często mają do czynienia z tzw. zjawiskiem no-reflow – szacuje się, że może on dotyczyć nawet około połowy pacjentów. Czym jednak jest no-reflow? Najprościej mówiąc, oznacza ono sytuację, w której mimo udrożnienia głównej tętnicy wieńcowej krew nie dociera prawidłowo do części mięśnia sercowego. Powodem są mikroskopijne naczynia krwionośne w sercu, które w trakcie niedokrwienia pozostają zwężone. W efekcie część tkanki sercowej nadal nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, co zwiększa ryzyko dalszego uszkodzenia mięśnia sercowego oraz niewydolności serca.

Nowe odkrycie naukowców

Okazuje się, że temu problemowi zapobiec mogą leki z grupy GLP-1, takie jak Ozempic i Wegovy, które stosowane są od lat w leczeniu otyłości i cukrzycy. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "Nature Communications", prowadzone przez naukowców z University of Bristol oraz University College London, opisują mechanizm, który może tłumaczyć ich korzystny wpływ na serce.

REKLAMA

Według badaczy preparaty te oddziałują na komórki zwane perycytami. To komórki otaczające najmniejsze naczynia krwionośne. W czasie niedokrwienia mogą się kurczyć i powodować zwężenie kapilar – najmniejszych naczyń krwionośnych. Leki z grupy GLP-1 aktywują w tych komórkach kanały potasowe, co prowadzi do ich rozluźnienia. W efekcie drobne naczynia krwionośne rozszerzają się, a przepływ krwi w mikrokrążeniu ulega poprawie. Dzięki temu więcej tlenu dociera do uszkodzonych fragmentów mięśnia sercowego.

Możliwe nowe zastosowanie leków

Wyniki badań sugerują, że w przyszłości leki z grupy GLP-1 mogłyby być wykorzystywane nie tylko w leczeniu otyłości czy cukrzycy, ale również jako element terapii pacjentów po zawale serca. Naukowcy rozważają nawet możliwość podawania ich już na etapie pierwszej pomocy medycznej (np. w drodze do szpitala).

REKLAMA