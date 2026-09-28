Witamina D jesienią. Tyle naprawdę potrzebuje jej dorosły Fot. Unsplash.

Jesienią słońca jest coraz mniej. To oznacza również słabszą naturalną produkcję witaminy D w skórze. W tym okresie wiele osób zaczyna więc suplementację. Tylko ile witaminy D faktycznie potrzebuje dorosły? I czy większa porcja rzeczywiście przynosi więcej korzyści?

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W Polsce obowiązują w tej kwestii konkretne wytyczne. Ich najnowszą aktualizację opublikowano w 2023 r. na łamach czasopisma "Nutrients". Eksperci uwzględniają w nich nie tylko wiek. Znaczenie mają również m.in. masa ciała, sposób odżywiania i ilość czasu spędzanego na słońcu.

Witamina D jesienią. Tyle naprawdę potrzebuje jej dorosły

Witamina D3 powstaje w skórze pod wpływem promieniowania UVB. Latem zdrowy dorosły może w ten sposób dostarczyć organizmowi wystarczającą jej ilość. Polskie zalecenia mówią o 30–45 minutach ekspozycji na słońce między godz. 10 a 15. Przedramiona i nogi powinny w tym czasie pozostać odsłonięte. Takie warunki dotyczą okresu od maja do końca września. Jeśli są spełnione, dodatkowa suplementacja nie jest konieczna.

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Latem wystarczy regularna ekspozycja na słońce, by skóra mogła produkować witaminę D. Jesienią nie jest to już takie proste. Dni szybko się kończą, a czasu spędzanego na zewnątrz jest mniej.

Zimą z kolei promieniowania UVB dociera w Polsce tak mało, że naturalna produkcja witaminy D zostaje mocno ograniczona. Jej poziom we krwi zwykle spada wtedy względem lata. Dlatego mówi się, że witamina D to słoneczny eliksir zdrowia, ale wciąż nam go brakuje.

Dorosłemu zwykle wystarczy 1000–2000 IU

Dla zdrowych osób w wieku 19–65 lat, które mają niewiele kontaktu ze słońcem, zalecane jest 1000–2000 IU witaminy D3 dziennie. Nie ma jednak jednej dawki dobrej dla wszystkich. Znaczenie mają także masa ciała, dieta i codzienny tryb życia. Po 65. roku życia 1000–2000 IU zaleca się już przez cały rok. Organizm nie produkuje wtedy witaminy D w skórze tak sprawnie jak wcześniej. Warto przy tym wiedzieć, że dla seniorów suplementacja to taka niepozorna rzecz w diecie, a może uratować przed demencją.

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Trzeba też odróżnić dawkę stosowaną w profilaktyce od górnego tolerowanego poziomu spożycia. U dorosłych z prawidłową masą ciała wynosi on 4000 IU dziennie. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle należy przyjmować. To górna granica, a nie standardowa dawka suplementacyjna. U osób z nadwagą i otyłością górna granica to 10 000 IU dziennie. Wynika to m.in. z faktu, że wraz ze wzrostem masy ciała rośnie zapotrzebowanie na witaminę D.

Sama dieta zimą może nie wystarczyć

Witamina D trafia do organizmu nie tylko dzięki słońcu i suplementom. Można znaleźć ją również w żywności. Jej źródłem są przede wszystkim tłuste ryby. Dostarczają jej także tran, mięso oraz produkty spożywcze wzbogacane w tę witaminę. Dieta pomaga uzupełniać witaminę D, ale zimą zwykle nie wystarcza, by utrzymać jej letni poziom.

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Ma to szczególne znaczenie u osób należących do grup ryzyka. Chodzi m.in. o seniorów, osoby z otyłością oraz pacjentów z zaburzeniami wchłaniania. W takich przypadkach sposób suplementacji może wymagać indywidualnego ustalenia. Pomocne bywa również oznaczenie stężenia 25(OH)D we krwi. Polskie zalecenia nie rekomendują jednak rutynowego badania poziomu witaminy D u całej populacji. Warto też pamiętać o magnezie – bez tego minerału witamina D nie zadziała – większość Polaków o nim zapomina.