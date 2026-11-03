Okazuje się, że 37°C nie jest wcale tak uniwersalną normą, jak sądzono. Badania pokazują, że przeciętna temperatura ludzkiego ciała spadła od XIX wieku, a naukowcy szukają przyczyn tej zmiany Fot. Unsplash

Przyjęte przez lata 37°C nie jest wcale tak uniwersalną normą, jak sądzono. Kolejne badania pokazują, że przeciętna temperatura ludzkiego ciała spadła od XIX wieku. Naukowcy szukają przyczyn tej zmiany. Jedna z hipotez wskazuje na poprawę warunków życia i związane z nią zmiany w organizmie.

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Czy organizm człowieka rzeczywiście stopniowo się ochładza? Wyniki badań sugerują, że tak. Analizy pomiarów z różnych epok pokazują, że przeciętna temperatura ciała spada. Naukowcy rozważają kilka przyczyn: od poprawy zdrowia kolejnych pokoleń po warunki, w których żyją. Wróciło też pytanie o wiarygodność pomiarów sprzed ponad 150 lat.

37°C przez lata uchodziło za normę. Skąd wzięła się ta wartość?

Dzisiejsze podejście do normy temperatury ciała w dużej mierze opiera się na pracy niemieckiego lekarza Carla Wunderlicha. W latach 60. XIX wieku rozpoczął on zakrojone na szeroką skalę pomiary w szpitalu w Lipsku. Przez 15 lat zgromadził ponad milion wyników od około 25 tys. pacjentów, analizując m.in. różnice związane z wiekiem i płcią.

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Przez lata lekarze przyjmowali za punkt odniesienia wartości ustalone przez Wunderlicha: 37°C jako średnią temperaturę ciała i ponad 38°C jako próg gorączki. Jego wyniki szybko weszły do praktyki medycznej. Według Philipa Mackowiaka z Uniwersytetu Maryland stało się tak przede wszystkim dzięki rozmachowi przeprowadzonych badań. Do dawnych ustaleń wrócił zespół Julie Parsonnet z Uniwersytetu Stanforda. Badacze przeanalizowali trzy zbiory danych obejmujące blisko 190 tys. osób w USA. Pomiary pochodziły z lat 1862–2017.

Porównanie historycznych i współczesnych pomiarów ujawniło systematyczne obniżanie się temperatury ciała. Obecnie średnia dla dorosłych wynosi około 36,39°C – podaje Parsonnet. U amerykańskich mężczyzn to wynik niższy o 0,59°C od wartości notowanych w XIX wieku. Nie ma jednak jednej wartości, o którą spadła temperatura ciała wszystkich ludzi. Wyniki badań pokazują zmiany w średniej dla całej populacji. Nie oznacza to, że każdy powinien przyjmować nową normę temperatury ciała podczas pomiaru. Indywidualne różnice pozostają duże.

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Okazuje się, że spadek średniej temperatury ciała dotyczy także społeczności żyjących z dala od typowego zachodniego stylu życia. Przykładem jest lud Tsimane z amazońskich lasów deszczowych. Na początku XXI wieku średnia temperatura ich ciała wynosiła około 37°C. Do 2018 roku obniżyła się do 36,5°C. W tym samym okresie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu całej społeczności.

Dlaczego temperatura ciała spada? Naukowcy wskazują na poprawę zdrowia

W czasach Wunderlicha infekcje często nie kończyły się po kilku dniach. Gruźlica, czerwonka i gorączka reumatyczna potrafiły wyniszczać organizm przez wiele tygodni lub miesięcy. Medycyna nie miała wtedy skutecznych leków, dlatego przewlekły stan zapalny był znacznie częstszym problemem.

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Walka z infekcjami pochłania energię, a przewlekłe stany zapalne mogą dodatkowo zwiększać produkcję ciepła. Julie Parsonnet wskazuje, że ma to znaczenie przy analizie zmian temperatury ciała u Tsimane. W tej społeczności poprawiły się warunki higieniczne, łatwiej też o szczepienia, a zakażenia pasożytnicze zdarzają się rzadziej. Pomogły nawet pozornie drobne zmiany: noszenie obuwia i korzystanie z toalet zmniejszają ryzyko kontaktu z pasożytami. Organizm nie musi więc tak często angażować układu odpornościowego w walkę z zakażeniami.

Coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach, w których temperatura jest regulowana niezależnie od pogody. Latem korzystamy z klimatyzacji, a zimą z ogrzewania. W efekcie rzadziej doświadczamy skrajnych temperatur. Parsonnet określa takie warunki mianem strefy neutralności termicznej. To zakres temperatur, w którym organizm nie musi intensywnie pracować, by utrzymać właściwą temperaturę wewnętrzną. Nie zużywa dodatkowej energii na ogrzewanie ani chłodzenie ciała.

Nie chodzi o to, że klimatyzacja czy ogrzewanie same odpowiadają za spadek temperatury. To raczej element szerszej zmiany, obejmującej poprawę zdrowia i warunków mieszkaniowych. Podobny trend dostrzeżono zresztą także w populacjach, które nie przeszły tak daleko idących przemian technologicznych jak mieszkańcy USA czy Europy.

A może pomiary sprzed 150 lat były niedokładne?

Philip Mackowiak zwraca uwagę, że różnica może częściowo wynikać z niedoskonałości dawnych termometrów. Gdy zbadał jeden z przyrządów zachowanych po Wunderlichu, zauważył, że jego skala była przesunięta o około 2°C względem współczesnych urządzeń. Jeśli podobny błąd występował w innych termometrach, historyczne wyniki mogły być zawyżone.

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Inna była również technika badania. Termometry rtęciowe miały około 30 cm długości i potrzebowały nawet 15–20 minut na pomiar. Wunderlich mierzył temperaturę pod pachą, dziś często robi się to w jamie ustnej. Wyników uzyskanych tymi metodami nie można bez zastrzeżeń porównywać.

Parsonnet nie uważa jednak, by całą zmianę dało się wyjaśnić błędami sprzętu. Jej zespół przeanalizował dane weteranów armii Unii z lat 1862–1930. Osoby urodzone wcześniej miały wyższą średnią temperaturę niż te, które przyszły na świat później. Badacze uwzględnili wiek uczestników i czas wykonania pomiaru. To argument, że przynajmniej część różnicy może wynikać ze zmian biologicznych między pokoleniami.

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Nie bez znaczenia są również wiek, płeć i rytm dobowy. U osób starszych temperatura ciała często spada wraz ze spowolnieniem przemiany materii. Statystycznie nieco wyższe wartości obserwuje się u kobiet. Temperatura osiąga minimum zazwyczaj w godzinach 3–5 rano, a maksimum późnym popołudniem. Wartość 37°C nie powinna przesądzać o tym, jaka jest prawidłowa temperatura ciała. U jednej osoby wynik nieco niższy będzie zupełnie typowy, u innej może odbiegać od codziennej normy. Dlatego lekarze coraz częściej odchodzą od traktowania jednej wartości jako uniwersalnego wzorca. Liczy się także ogólny stan pacjenta i towarzyszące mu objawy.

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