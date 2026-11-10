Soda oczyszczona ma zastosowanie także w sporcie Fot. Unsplash

Soda oczyszczona kojarzy się przede wszystkim z domowymi wypiekami i sprzątaniem. Tymczasem w sporcie ma zupełnie inne zastosowanie. Wodorowęglan sodu należy do najlepiej przebadanych substancji wspomagających wysiłek fizyczny. Może opóźniać narastanie zmęczenia i pomagać w osiąganiu lepszych wyników.

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Soda oczyszczona ma zastosowanie nie tylko w kuchni. Naukowcy od lat sprawdzają, czy może poprawiać wyniki sportowe, zwłaszcza podczas krótkiego, intensywnego wysiłku. Nie działa jak dodatkowe paliwo dla mięśni. Pomaga natomiast organizmowi radzić sobie ze zmianami towarzyszącymi dużemu obciążeniu, co może nieco wydłużyć czas intensywnej pracy.

Soda oczyszczona pomaga opóźnić zmęczenie. Na czym polega jej działanie?

Pieczenie mięśni i narastające zmęczenie to częste odczucia podczas intensywnego treningu. Towarzyszy im m.in. gromadzenie jonów wodorowych, które obniżają pH w komórkach mięśniowych.

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Wodorowęglan sodu zwiększa zasoby wodorowęglanów we krwi. Te z kolei wiążą część jonów wodorowych powstających podczas pracy mięśni. W efekcie zmiany równowagi kwasowo-zasadowej są łatwiejsze do kontrolowania, co może pomóc utrzymać intensywność treningu. Nie każdy suplement działa w ten sam sposób. Wodorowęglan sodu pomaga przede wszystkim podczas krótkiego, wymagającego wysiłku – od 30 sekund do 12 minut. Należy też do najlepiej przebadanych substancji wspierających wyniki sportowe.

Australijski Instytut Sportu zalicza go do suplementów o mocnych podstawach naukowych. W zależności od dyscypliny i reakcji organizmu poprawa wyniku może wynosić około 2–3 proc. W sporcie wyczynowym taka różnica potrafi przesądzić o miejscu na podium.

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Bieganie, pływanie i sporty walki. Kto może skorzystać z sody?

W sporcie liczy się nie tylko siła czy wytrzymałość, ale też zdolność do utrzymania wysokiego tempa. Właśnie w takich warunkach soda może okazać się pomocna. Potencjalne korzyści dotyczą przede wszystkim biegów na 400 i 800 m, krótkich konkurencji pływackich oraz kolarstwa torowego.

Może przydać się także w sportach walki. W boksie, zapasach czy judo intensywne zrywy przeplatają się z chwilami mniejszego obciążenia. Zawodnik musi wielokrotnie podejmować duży wysiłek. Wodorowęglan sodu bywa też stosowany w CrossFicie i treningach interwałowych. Efekt zależy od rodzaju wysiłku i reakcji organizmu. Skorzystać mogą także osoby ćwiczące rekreacyjnie, jeśli wykonują intensywne interwały. Soda nie zastąpi jednak przygotowania fizycznego ani dobrze zaplanowanego treningu.

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Jak stosować sodę oczyszczoną? Z ilością lepiej nie przesadzać

W badaniach najczęściej stosuje się od 0,2 do 0,3 g wodorowęglanu sodu na kilogram masy ciała. Porcję przyjmuje się zwykle od jednej do trzech godzin przed wysiłkiem. Dla osoby ważącej 70 kg oznacza to 14–21 g sody. To znacznie więcej niż ilość dodawana do ciasta. Sportowcy wybierają czasem kapsułki lub tabletki. Nie należy jednak samodzielnie kopiować dawek z badań.

Jednak nie każdy organizm dobrze reaguje na suplementację sodą oczyszczoną. U części osób pojawiają się nudności, biegunka, wzdęcia lub bóle brzucha. Ryzyko takich reakcji zwiększa się przy dużych jednorazowych dawkach. Lepiej więc nie sprawdzać działania preparatu w dniu startu. Próby warto przeprowadzić wcześniej, podczas treningów, bez pochopnego zwiększania porcji.

Ostrożność powinny zachować osoby z nadciśnieniem, chorobami nerek i schorzeniami układu pokarmowego. Soda dostarcza dużo sodu: 14 g wodorowęglanu zawiera ponad 3,8 g tego pierwiastka. To istotna ilość, zwłaszcza dla osób, którym zalecono ograniczenie soli. Przed suplementacją warto porozmawiać z lekarzem lub dietetykiem sportowym, by ocenić jej zasadność i bezpieczeństwo.