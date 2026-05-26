Koniec z nudnym zakuwaniem. Wiemy, co drastycznie skraca czas nauki Fot. Unsplash.

Wyższa nagroda nie tylko zwiększa motywację. Według nowych badań opublikowanych w czasopiśmie "Science" może też wyraźnie skracać czas potrzebny do nauki. Naukowcy przekonują, że mózg reaguje na "duży bonus" inaczej, niż przez lata sądzono.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przez dekady w neurobiologii panowało proste założenie – liczy się liczba powtórzeń. Im więcej prób, tym lepsze efekty. Sama nagroda miała znaczenie drugorzędne. Najnowsze eksperymenty sugerują jednak, że jej wielkość może odgrywać dużo większą rolę.

Duża nagroda, szybsze efekty

Nad eksperymentem pracował zespół z Laboratorium Dudmana działającego przy Howard Hughes Medical Institute. Badacze skupili się na pytaniu, które – mimo dekad badań nad mózgiem – praktycznie nie było wcześniej analizowane. Czy większa nagroda pozwala uczyć się szybciej? Żeby to sprawdzić, naukowcy przeprowadzili testy na myszach. Zwierzęta wykonywały zadania, a w zamian dostawały wodę. Część dostawała niewielkie porcje. Inne – kilka dużych łyków jednocześnie.

REKLAMA

Rezultaty zaskoczyły nawet autorów badania. Myszy nagradzane większą porcją uczyły się zdecydowanie szybciej. Zadania, które zwykle wymagały wielu dni treningu i tysięcy powtórzeń, były opanowywane nawet w ciągu jednego dnia. To zaskakujący wynik, podobnie jak inne niedawne odkrycia pokazujące, że mózg nie działa tak, jak myśleliśmy. – Cała dziedzina nauki zakładała to od dziesięcioleci. I mówię to dosłownie – nikt wcześniej tego nie sprawdził – w wywiadzie dla Medical Xpress powiedział Josh Dudman, kierujący zespołem badawczym.

Kluczowa okazała się dopamina

Na pierwszy plan wysunęła się dopamina – neuroprzekaźnik związany z motywacją, uwagą i uczeniem się. Przy większych nagrodach sygnały dopaminowe były wyraźnie silniejsze i utrzymywały się dłużej. Naukowcy wskazują, że to mogło przełożyć się na większe zaangażowanie zwierząt, lepsze zapamiętywanie i szybsze wykorzystanie zdobytych informacji.

REKLAMA

Tu warto przypomnieć, że mózg jest zaprojektowany tak, żebyśmy nigdy nie byli zadowoleni, a dopamina to klucz do zrozumienia, dlaczego ciągle szukamy nowych bodźców.

Zespół poszedł jednak o jeszcze jeden krok dalej. Naukowcy sztucznie wydłużyli sygnały dopaminowe także przy niewielkich nagrodach. Efekt był podobny – tempo nauki wyraźnie wzrosło. Luke Coddington – starszy naukowiec z Dudman Lab – porównał ten mechanizm do sytuacji, w której cała klasa nagle staje się wyjątkowo skupiona. Zwierzęta były bardziej skoncentrowane i szybciej "łapały", o co chodzi w zadaniu.

REKLAMA

Wnioski mogą dotyczyć również ludzi

Choć badanie przeprowadzono na myszach, wyniki dobrze wpisują się w codzienne doświadczenia wielu osób. Nauka, trening albo praca zwykle przychodzą łatwiej wtedy, gdy stawka wydaje się naprawdę wysoka. Nowe ustalenia sugerują jednak, że nie chodzi wyłącznie o zwykłą motywację.

Wyższa nagroda może realnie wpływać na sposób działania mózgu i tempo przyswajania nowych umiejętności. Z innych obserwacji wiadomo zresztą, że języki zmieniają mózg, a inne aktywności poznawcze również realnie modyfikują jego strukturę.

Dla badaczy to nie tylko ciekawostka, ale też realna zmiana w codziennej pracy. Większe nagrody pozwalają szybciej szkolić zwierzęta laboratoryjne i ograniczać różnice pomiędzy nimi. A to z kolei upraszcza badanie bardziej złożonych mechanizmów poznawczych. Naukowcy przyznają, że już zaczęli wykorzystywać te wnioski w praktyce. Niektóre procedury zostały zmodyfikowane, inne projekty – wcześniej odkładane jako zbyt wymagające – trafiły z powrotem na stół.